Компании "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединят

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства указал на необходимость радикальной реформы в автодорожной отрасли страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящее время в стране есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог и оказывают услуги. Говоря откровенно, оба они выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих больше, чем необходимо. Тем не менее обоснованных жалоб со стороны граждан не становится меньше, а качество дорог вовсе не выдерживает никакой критики. Поручаю Правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную компанию Казахстана», – отметил Глава государства.

В результате, по его словам, количество сотрудников будет сокращено. В целом, добавил Глава государства, эта отрасль должна быть комплексно модернизирована.

«Следует внедрить международные принципы FIDIC. Их используют более ста стран. Эта система позволит эффективно управлять дорожной отраслью, рационально использовать бюджетные средства и снизить риск коррупции на всех уровнях. Многие будут против такой системы. Здесь нужна твердая позиция министра и соответствующего вице-премьера», – заявил он.

Указал Президент и на необходимость улучшения придорожного сервиса. Сейчас в стране насчитывается 1 600 таких объектов. Только 68% из них соответствуют национальному стандарту. Ситуация очень плохая в значимых с точки зрения транзита Туркестанской, Карагандинской и Мангистауской областях, обозначил Касым-Жомарт Токаев.

«С текущего года бизнесу возмещается 10 % от стоимости объекта, подъезды к ним строятся за счет бюджета. Введено субсидирование затрат на содержание санитарных узлов. Для бизнеса созданы все условия, теперь акимам на местах необходимо организовать качественную работу», – поручил Президент.