Компании недополучают доход от продажи нефти – Бозумбаев
Инга Селезнева
Нефтяные компании недополучают доход от продажи нефти на внутренний рынок в сравнении с доходом от экспорта сырья. Об этом сказал глава Министерства энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нефтяные компании в Казахстане продают нефть на внутренний рынок и недополучают доход, по сравнению с экспортом. Ситуация же какая, мы своим графиком ежемесячным заставляем, вынуждаем нефтяные компании продавать на внутренний рынок", – сказал Бозумбаев.
Министр отметил, что продавать нефть на внутренний рынок гораздо дешевле, ведь стоимость за баррель внутри страны составляет в два раза ниже.
"Это ведь гораздо дешевле! Допустим, сейчас нефть стоит 62-63 доллара за баррель на экспорт. Компании могли бы продавать в Новороссийск или еще куда-нибудь по такой цене. А на внутреннем рынке цена 20-30 долларов за баррель, и хорошо, если такая цена получается! Понятно, что они недополучают", – продолжил министр.
Также он считает, что нефтяные компании будут цепляться за малейшую возможность, чтобы поднять цену на поставки нефти на внутренний рынок.
"Конечно, они будут пользоваться малейшими возможностями, чтобы поднимать цены поставок на внутренний рынок, если цена на экспорт будет расти, соответственно, за ней будет тянуться и цена на внутреннем рынке. Если цена будет снижаться, то, соответственно, не должно быть значительного роста", – сказал он.
Министр энергетики также сделал небольшой прогноз цен на бензин. По его словам, до конца года осталось 25 дней, и это значит, что ничего измениться не должно, цена не вырастет и не снизится.