Компании вне подозрений 655 Любовь Доброта, Шымкент

Начало прошлого года для предпринимателей, специализирую­щихся на покупке, продаже и поставке ГСМ, выдалось жарким. Под занавес 2015-го суд вынес приговор о признании ТОО Alma Оil Еnergy и еще двух компаний, созданных жителем Алматы, – лжепредприятиями, самого директора – виновным в лжепредпринимательстве. Ему вменили штраф в 9,9 млн тенге.



Тут же последовала цепная реак­ция. На основании вступившего в законную силу приговора суда всем контрагентам, с которыми работало ТОО Alma Оil Еnergy, Комитет госдоходов выставил уведомления о серьезных налоговых начислениях. Им предстоя­ло ­выплатить в государственную казну НДС и корпоративный подоходный налог по операциям, осущест­вленным в 2012–2013 годах. Сумма исчислялась миллиардами тенге. Причем предприниматели должны были платить по второму кругу. В противном случае им грозили арестом счетов и начислением пени. Под подозрением оказались в том числе 46 компаний из ­Южного Казахстана.



Все эти предприниматели в те годы закупали ГСМ по льготной цене у алматинского ТОО Alma Оil Еnergy. Горючее приобреталось для распространения на территории ЮКО. К слову, оператор – это самое ТОО – был определен через Министерство нефти и газа РК. То есть у бизнесменов права выбора, по сути, не было. Приобретать горючее они могли только в определенной компании и нигде больше.

Последовавшие суммы начис­ленных налогов оказались неподъемными для предпринимателей. Возмущало и то, что платить налоги вынуждают ­повторно. Бизнесмены никак не могли понять, почему при проведении столь серьезной проверки деятельности ТОО ни один оператор ЮКО не был вызван в Алматы для участия в суде, да и в ходе расследования никто не поинтересовался их хозяйственной деятельностью, всех скопом зачислив в нарушители.



Предприниматели уверены, что защитить свои права, доказав действительность совершенных сделок, они могли еще на стадии предварительного следствия или при рассмотрении самого уголовного дела в суде. Но в суд допустили и заслушали представителей лишь 8 из 350 предприя­тий, попавших в черный список в целом по Казахстану. Все они имели неосторожность совершать сделки с фирмами, уличенными в лжепредпринимательстве. Южноказахстанских предприятий среди них не было. И документы, подтверждающие законность совершенных операций, никем не исследовались.



В расчет никто не брал, что ГСМ в это время компании реализовывали, хозяйства горючее получали, что подтверждается предоставленными накладными. Более того, все это отслеживалось налоговым комитетом, а ГСМ отгружали и доставляли на юг по железной дороге. Всего было получено более 50 тыс. тонн ГСМ на сумму 5 млрд 134 млн тенге. Такие объемы провезти в вагонах незаконно или по поддельным документам было бы просто невозможно. Среди контрагентов оказался и крупнейший авиаперевозчик – компания Sсat. Логично возникает вопрос: как же тогда летали самолеты этой фирмы, если сделки были мнимыми, и их якобы не заправляли топливом?



46 бизнесменов объединились для защиты своих интересов и обратились в Палату предпринимателей. Рассмот­рение вопроса вынесли на заседание Совета по защите прав предпринимателей ЮКО.

Палата обратилась в центральный аппарат НПП «Атамекен». Оказалось, что в целом по стране в такую историю попали сотни предпринимателей – 248, которым доначислили в общей сложности 2 млрд 115 млн тенге налогов и обязательных платежей. И это при том, что каждая партия пос­тавляемых ГСМ оформлялась в соответствии с нормами и требованиями законодательства РК, что подкреплено актами приема выполненных работ, счетами-фактурами, транспортными накладными и прочими документами.



Заинтересовала эта история и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Болата Палымбетова, обратившегося к Генеральному прокурору с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Прокуратура внесла протест на приговор Алмалинского районного суда Алматы, полагая, что по делу нарушены права и интересы третьих лиц, а именно добросовестных предпринимателей. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда этот протест удовлетворила и, указав на неполноценность следственных мероприятий и отсутствие всестороннего исследования обстоя­тельств и фактов по этому делу, отменила приговор.



Уголовное дело было направлено в суд на новое рассмотрение. В феврале Алмалинский районный суд Алматы изучил обстоятельства повторно, сняв все подозрения и обвинения со 101 компании, среди которых 32 из Южного Казахстана.



– Благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена предприниматели получили возможность предоставить в суд доказательства действительности совершенных сделок, – комментирует ситуацию заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО Газизбек Натбаев. – Контрагенты были выслушаны судом и допрошены по совершенным сделкам. Все они доказали реальную пос­тавку ГСМ.

В результате суд посчитал, что руководитель ТОО Alma Оil Еnergy по некоторым контрагентам доб­росовестно осуществлял предпринимательскую деятельность, и на днях вынес постановление: уголовное дело в части эпизодов совершения сделок со 101 предприятием прекратить за отсутствием состава преступления. Под подозрением остаются еще 14 южноказах­станских бизнесменов, занимавшихся покупкой и продажей горючего. Они продолжают доказывать беспочвенность столь серьезного обвинения, как лжепредпринимательство.



– Мы надеемся, что все наши предприниматели смогут доказать беспочвенность обвинений, – считает руководитель ассоциации «Жанар-Жағармай» Кайыпбек Камбаров. – В отношении большинства из них справедливость уже восторжествовала, но сколько потрачено времени, сил и энергии, которую можно было пус­тить на развитие бизнеса?!



