Компания Абди Ибрахим Глобал Фарм расширяет линейку своей продукции

Происшествия
Фото пресс-службы компании
Компания Абди Ибрахим Глобал Фарм (AIGP) сообщает о расширении линейки реализуемых медицинских препаратов в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Новые препараты предназначены для лечения одних из актуальных на данный момент заболеваний - аллергического ринита, гинекологических заболеваний, а также препараты, способствующие укреплению организма, особенно в послеоперационный период. AIGP обладает эксклюзивным правом на поставку данных средств на фармацевтический рынок Казахстана.



Компания в своей деятельности ориентируется, прежде всего, на потребности казахстанцев. А это значит, что все препараты высокоэффективные и созданы для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье, повысить качество жизни.

Стоит отметить, что на сегодняшний день инвестиции компании в развитие производства составили 60 млн долларов США, из которых уже освоено более 32 миллионов.

По статистике, заболеваемость аллергическим ринитом составляет от 10 до 40 процентов населения в различных странах. Проблема аллергического ринита актуальна и для Казахстана прежде всего из-за резко континентального климата с выраженной зимой и длительным периодом цветения. Поэтому запуск нового назального спрея с действующим веществом Мометазона фуроат от компании Абди Ибрахим Глобал Фарм является своевременным и актуальным. Спрей поможет в лечении симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита, профилактике аллергического ринита, сообщили в компании.



"Здоровье женщины является залогом здоровья населения. Компания AIGP расширяет линейку препаратов для лечения гинекологических заболеваний. Согласно статистике, около 25 млн женщин в мире в возрасте от 18 до 55 лет страдают вагинальными инфекциями. Компания AIGP с 2018 года является эксклюзивным дистрибьютором швейцарских инновационных препаратов для лечения вульвовагинальных инфекций в Казахстане", - отметили в AIGP.

"Сильный иммунитет способствует поддержанию здоровья и жизнеспособности организма. Именно поэтому компания AIGP запускает комбинированный поливитаминный препарат, способствующий укреплению иммунитета. Для этого важно правильное питание, здоровый образ жизни, отсутствие стрессовых ситуаций, физические упражнения. Однако, не у каждого получается следовать этим правилам. Тогда на помощь приходят современные витаминные комплексы. Компания AIGP предоставляет комбинированный поливитаминный препарат, содержащий 11 витаминов и 8 минералов", - говорится в информации компании.



Компания AIGP намерена и дальше расширять линейку продукции за счет пополнения ее современными лекарственными препаратами, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Инвестиции в IT- индустрию
Четверть века в академическом строю
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме в…
Более десяти человек погибли из-за наводнений в Китае
Сельского акима нашли мертвым в СКО
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]