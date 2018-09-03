Компания Абди Ибрахим Глобал Фарм расширяет линейку своей продукции

Компания Абди Ибрахим Глобал Фарм (AIGP) сообщает о расширении линейки реализуемых медицинских препаратов в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Новые препараты предназначены для лечения одних из актуальных на данный момент заболеваний - аллергического ринита, гинекологических заболеваний, а также препараты, способствующие укреплению организма, особенно в послеоперационный период. AIGP обладает эксклюзивным правом на поставку данных средств на фармацевтический рынок Казахстана.
Компания в своей деятельности ориентируется, прежде всего, на потребности казахстанцев. А это значит, что все препараты высокоэффективные и созданы для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье, повысить качество жизни.
Стоит отметить, что на сегодняшний день инвестиции компании в развитие производства составили 60 млн долларов США, из которых уже освоено более 32 миллионов.
По статистике, заболеваемость аллергическим ринитом составляет от 10 до 40 процентов населения в различных странах. Проблема аллергического ринита актуальна и для Казахстана прежде всего из-за резко континентального климата с выраженной зимой и длительным периодом цветения. Поэтому запуск нового назального спрея с действующим веществом Мометазона фуроат от компании Абди Ибрахим Глобал Фарм является своевременным и актуальным. Спрей поможет в лечении симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита, профилактике аллергического ринита, сообщили в компании.
"Здоровье женщины является залогом здоровья населения. Компания AIGP расширяет линейку препаратов для лечения гинекологических заболеваний. Согласно статистике, около 25 млн женщин в мире в возрасте от 18 до 55 лет страдают вагинальными инфекциями. Компания AIGP с 2018 года является эксклюзивным дистрибьютором швейцарских инновационных препаратов для лечения вульвовагинальных инфекций в Казахстане", - отметили в AIGP.
"Сильный иммунитет способствует поддержанию здоровья и жизнеспособности организма. Именно поэтому компания AIGP запускает комбинированный поливитаминный препарат, способствующий укреплению иммунитета. Для этого важно правильное питание, здоровый образ жизни, отсутствие стрессовых ситуаций, физические упражнения. Однако, не у каждого получается следовать этим правилам. Тогда на помощь приходят современные витаминные комплексы. Компания AIGP предоставляет комбинированный поливитаминный препарат, содержащий 11 витаминов и 8 минералов", - говорится в информации компании.
Компания AIGP намерена и дальше расширять линейку продукции за счет пополнения ее современными лекарственными препаратами, добавили в пресс-службе.
