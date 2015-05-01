Компания Blue Origin испытала космический корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin провела в штате Техас летные испытания суборбитального космического корабля New Shepard, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявили в четверг ее официальные представители. По их данным, корабль с помощью двигателя ВЕ-3 стартовал с принадлежащего Blue Origin испытательного комплекса, расположенного вблизи американского города Ван-Хорн (штат Техас). На высоте 93 км произошло отделение капсулы, которая опустилась на парашюте на землю.
"Если бы на борту были астронавты, их полет в космос был бы очень хорошим, а возвращение – плавным", – сказал владелец компании, предприниматель Джеффри Безос, которому также принадлежит газета Washington Post.
При этом он отметил, что спуск ракетного блока был не вполне успешным. "Во время снижения в гидравлической системе произошел спад давления, – сказал он. – К счастью, мы уже некоторое время работаем над усовершенствованием нашей гидравлической системы. Вскоре мы сможем совершить еще один запуск".
New Shepard рассчитан на полеты на высоте 100 км. Корабль с экипажем из трех человек сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз.
Blue Origin – одна из нескольких частных компаний, заявивших о намерении запустить регулярные туристические "полеты в космос". Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый американский двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V. Она применяется для вывода на орбиту не только гражданских, но и военных спутников по заказу Пентагона. Подобная зависимость США от российских технологий, по мнению американских законодателей, представляет угрозу национальной безопасности.