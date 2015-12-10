Компания Coca-Cola откроет завод в Астане в 2016 году
В Астане в 2016 году планируется ввод в эксплуатацию завода по производству безалкогольных напитков Coca-Cola, передает Kazpravda.kz.
По словам председателя правления АО Kaznex Invest Борисбия Жангуразова, сейчас уже завершилось строительство предприятия.
"На заводе будет налажено производство лимонадов, кваса, безалкогольных напитков на основе апельсина, лайма, колы и цитрусовых фруктов. Проектная мощность к 2020 году составит 400 миллионов литров", – сообщил он на брифинге в СЦК.
На предприятии планируется создать 300 рабочих мест.