Компания Estee Lauder приобрела модный дом Tom Ford

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder объявил о заключении сделки по приобретению модного дома Tom Ford после четырех месяцев переговоров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Estee Lauder, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Это крупнейшая сделка в истории американского производителя косметики, отмечает информагентство.

Информация о переговорах двух компаний появилась еще в августе этого года. Однако газета The Wall Street Journal писала, что гарантий подписания соглашения нет, поскольку на покупку бренда претендовали и другие фирмы.

Главным конкурентом Estee Lauder в приобретении Tom Ford была французская группа компаний Kering , владеющая также брендом Gucci.

Estee Lauder, помимо производства продукции под своим основным именем, владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит парфюмерию для модных домов DKNY и Tom Ford.