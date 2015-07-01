Компания Ford продемонстрировала умный велосипед MoDe:Flex с электрическим приводом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
.
Использовать MoDe:Flex предлагается в паре со специальным мобильным приложением от Ford, благодаря которому можно рассчитать маршрут, посмотреть погоду и даже узнать стоимость парковки. Кроме того, велосипед сможет улавливать сердечный ритм пользователя. Как только пульс человека участится, автоматически включится электромотор.
Специальное приложение для часов сигнализирует о выбоинах на дороге, а вибрация руля даст велосипедисту понять, что его пытается обогнать идущий сзади автомобиль.
Разработчики также предлагают брать велосипед в путешествие автолюбителям. Байк легко разделяется на две половинки и без проблем помещается в багажнике. К тому же велосипед можно заряжать как от внешнего зарядного устройства, так и от автомобиля.
Пока MoDe:Flex находится на стадии прототипа, а о его технических характеристиках практически ничего неизвестно.