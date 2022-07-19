Компания из ОАЭ построит многофункциональный комплекс за 2 млрд долларов в Нур-Султане

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял председателя правления компании Ayana Holding Абдуллу бен Лахеджа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы реализации проекта по строительству многофункционального жилого и коммерческого комплекса The Grand Mosque Residences в столице.

М.Тлеуберди проинформировал собеседника, что Правительство готово оказать необходимое содействие в реализации и сопровождении проекта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по переходу к практической реализации данного проекта.

Общая стоимость 1-го этапа оценивается в 576 млн долл. США, а общая стоимость проекта – в 2 млрд долл. США.