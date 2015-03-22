Компания Lexus опубликовала первый тизер нового кроссовера
Японский автомобильный концерн Lexus обнародовал первый тизер нового кроссовера Lexus RX, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.
Дебют новой модели назначен на 1 апреля текущего года на автошоу в Нью-Йорке. Тизер дает представление о внешнем виде нового кроссовера, который отличается более массивными колесными арками и покатой крышей. Задняя часть нового Lexus RX будет соответствовать стилю моделей Lexus IS и LexusNX GS.
По имеющимся данным, новый кроссовер будет оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом в 3,5 литра и мощностью в 270 лошадиных сил. В основу модели ляжет платформа Toyota Camry. С ценой на новый кроссовер компания пока не определилась.