Компания Владимира Кличко подала в суд на Кубрата Пулева

Промоутерская компания К2, представляющая интересы украинского тяжеловеса Владимира Кличко, подала в суд на болгарского боксера Кубрата
Пулева. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
Поводом для иска стали слова болгарина о том, что украинец якобы
уклонился от прохождения процедуры допинг-теста. Также Пулев заявил, что
не уважает Кличко.
"К2 судится со мной из-за моих слов. Из-за этого дела я не могу
говорить на тему допинга", – подтвердил болгарин информацию о судебном
разбирательстве.
Бой между Кличко-младшим и Пулевым состоялся
15 ноября в Гамбурге. Победу нокаутом в пятом раунде одержал украинский
боксер, отстоявший в этом поединке титул чемпиона мира по версии
Международной боксерской федерации (IBF).