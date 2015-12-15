​Компания высокого полета

Не случайно в первые годы обретения независимости в республике был образован ряд национальных компаний в стратегически важных отраслях экономики. В большинстве случаев – по инициативе Главы государства. В этом ряду национальных компаний – страновых брендов и авиакомпания «Эйр Астана», в прямом смысле несущая в мир на своих крыльях символы независимости страны.

Авиакомпания была образована в 2002 году по инициативе Президента ­Нурсултана Назарбаева. Этому решению Главы государства – создав авиакомпанию, сохранить суверенитет неба – предшествовал печальный опыт: все авиаперевозчики, образуемые до «Эйр Астаны», так и не смогли «встать на крыло».

«Эйр Астана» преодолела эту тенденцию и стала более чем успешной: без малого за 14 лет компания перевезла свыше 30 млн пассажиров в десятки стран мира и снискала репутацию надежного, современного, ответственного перевозчика. Став успешным национальным брендом, «Эйр Астана» повышает и свою ответственность за имидж, репутацию страны на международной арене, в этом убежден вице-президент по производству полетов компании – командир Boeing 757/;767 Мергали АЛЬЖАНОВ.

– Это не просто слова, это реальность: мы несем флаг Казахстана в 21 страну мира, – продолжает он. – Наши самолеты, пилоты, бортпроводники, стандарты и сервис – это не только имидж авиакомпании, но и визитная карточка государства. Часто иностранные пассажиры впервые прибывают в Казахстан на наших рейсах. Они оставляют отзывы, пишут, что мало знали о нашей стране и были приятно удивлены высоким уровнем работы казахстанской авиакомпании.

Секрет в том, что при создании авиакомпании Президент Казахстана поставил четкие цели, которыми мы руководствуемся при принятии всех управленческих решений и в нашей каждодневной работе – внедрить мировые стандарты в области гражданской авиации и управления, чтобы компания работала эффективно, независимо, прозрачно. С этой целью Президент Казахстана и привел крупного иностранного инвестора – английскую компанию BAESystems, которой принадлежит 49% акционерного капитала. При этом контрольный (51%) пакет акций принадлежит государственному фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». В итоге образовалось образцовое, по оценкам профессиональных участников рынка, совместное предприятие с честной и прозрачной внутренней культурой, четким корпоративным кодексом и ясной политикой.

Такой состав акционеров, где государство владеет контрольным пакетом акций перевозчика, является распространенным для мировой авиационной индустрии. Поясню: для выполнения международных рейсов в мировой практике не допускается превышение доли иностранного участия выше 49%. Такое ограничение действует во всех развитых странах мира. В том числе в США, странах ЕС, России, КНР и других государствах. Связано это прежде всего с интересами национальной безопасности и важностью развития собственной авиации государства.

То есть в любой стране мира национальная авиакомпания является стратегическим активом. И в качестве приоритета ставится задача развития собственной авиации, недопущение превалирования иностранных авиакомпаний, которые будут руководствоваться в основном собственными интересами. Понятно, что они будут заинтересованы в обеспечении транзита и подвозочных рейсах через свои государства, а не в построении эффективной маршрутной сети «из и внутри» Казахстана. В связи с этим мы, пилоты, инженеры, бортпроводники и другие сотрудники авиакомпании, приветствуем решение Правительства сохранить за Казахстаном преимущественное владение и контроль за авиакомпанией, поскольку в компании уже присутствует крупный международный инвестор.

Добавлю, что статус национального перевозчика обеспечивает еще ряд преимуществ для страны, в частности в вопросах маршрутных сетей, транзитного пролета через территории других стран. По международным правилам только базирующаяся в Казахстане и имеющая статус национального перевозчика авиакомпания, какой является «Эйр Астана», может развивать транзитный потенциал через нашу страну. К примеру, одним из наиболее перспективных для Казахстана рынков для привлечения транзитных потоков является Китай. Сотни миллионов китайских пассажиров путешествуют по миру, и нам необходимо перевезти через аэропорты Алматы и Астаны хотя бы небольшой процент этих крупных пассажиропотоков. И здесь неоценима поддержка нашего Правительства по получению слотов в аэропортах КНР для увеличения количества рейсов авиакомпании «Эйр Астана», над чем мы сейчас работаем.

– Но на одном статусе – не полетишь. Компания должна соответствовать высоким требованиям, предъявляемым авиакомпаниям в мире. Насколько я помню, не всем отечественным перевозчикам это удается.

– «Эйр Астана» в настоящее время единственная казахстанская авиакомпания, которая не включена в так называемый «черный список» по безопасности полетов ЕС и может выполнять полеты на территорию стран Евросоюза. Напомню, что этот вопрос был решен на совещании Европейской комиссии в Брюсселе с участием Комитета гражданской авиации РК и представителей «Эйр Астаны», на котором в результате всестороннего анализа для нашей авиакомпании было сделано исключение и дано разрешение как авиакомпании, соответствующей европейским техническим стандартам, на полеты по европейским маршрутам.

В нынешнем году «Эйр Астана» успешно прошла аудит Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Мы выполняем рейсы более чем по 60 маршрутам в 21 страну мира.

И сегодня наша авиакомпания успешно конкурирует с такими гигантами, как Lufthansa, KLM, British Airways, Turkishairlines и другими.

– «Эйр Астана» развивается на принципах государственно-частного партнерства почти 14 лет. Насколько это взаимовыгодно и эффективно с экономической точки зрения для обеих сторон – государства и иностранного инвестора?

– Наш опыт говорит об успешности такой модели сотрудничества государства с крупным иностранным инвестором. Устойчивое развитие и эффективная деятельность «Эйр Астаны» основаны на принципах работы, заложенных в самом начале ее создания Президентом страны. Сегодня компания соответствует лучшим международным техническим стандартам. Она финансово независимая. При этом работает без каких-либо субсидий или дотаций со стороны государства. Напомню, что изначально, в 2002 году, государство внесло в уставный капитал «Эйр Астаны» 8,5 миллиона долларов. За эти годы компанией было выплачено около 350 миллионов долларов в виде налогов и обязательных платежей в бюджет государства. Компанией создано около 4 500 профессиональных рабочих мест. И около 200 молодых казахстанцев были направлены на первоначальное обучение летной специальности в лучшие мировые учебные центры.

Если говорить о профессиональных достижениях компании, причем на международном уровне, то мы гордимся тем, что «Эйр Астана» в течение четырех лет признается лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии по уровню сервиса. Авиакомпания «Эйр Астана» успешно прошла уже пять аудитов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA Operational Safety Audit), предназначенных для оценки качества и безопасности производственной деятельности авиакомпаний. «Эйр Астана» – единственная 4-звездочная компания СНГ по оценке признанного международного агентства Skytrax. В январе уходящего года мы получили престижную премию «Лидер авиационного рынка» Air Transport World. Она была присуждена по результатам успешной реализации стратегии развития в регионе Центральной Азии и СНГ. В 2015 году авиакомпания была награждена премией лидера на авиационном рынке на 41-й ежегодной церемонии в Вашингтоне. Эта премия ATW AirlineIndustry Achievement Awards является одной из самых престижных в мировой авиационной отрасли.

– Недавно было сообщение ЕБРР о предоставлении банком «Эйр Астане» финансирования на строительство центра по техническому обслуживанию воздушных судов, в том числе крупных. Речь шла о сумме в 14 миллионов долларов. Что даст компании этот проект?

– «Эйр Астана» растет, развивается. Появляется потребность в собственной развитой инфраструктуре, которая позволит обеспечить оперативный и системный уровень технического облуживания, повысить уровень безопасности. На будущее мы строим амбициозные планы. Возведение нового ангара в Астане, фактически – технического хаба по обслуживанию воздушных судов не только наших, но и других компаний, поднимет наш статус и имидж, образно говоря, на новую высоту.

Сейчас воздушный флот нашей авиакомпании является одним из самых молодых в мировой гражданской авиации. Мы опережаем по этому показателю многие, даже самые известные европейские компании. Средний возраст эксплуатируемых «Эйр Астаной» самолетов составляет 6 лет. Мы изначально делали ставку на новую технику, и за последние 5 лет наш парк пополнил 21 новый самолет, они прибыли напрямую с конвейеров мировых авиаконцернов, в том числе новые Boeing 767, Airbus А320 и Еmbraer 190. Но сейчас им на смену идет новое поколение самолетов, поэтому мы продолжаем обновлять и наращивать свой парк воздушных судов.

Компанией был подписан контракт на покупку двух самолетов Boeing 787, так называемых Dreamliner. Ждем их поставки в 2019 году. Мы берем эти дальние магистральные самолеты, чтобы начать в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева летать по очень перспективным направлениям – США, Сингапур, Япония. В уходящем году мы также подписали договоры на поставку новой разработки корпорации Airbus – воздушных судов А320 NEO и А321 NEO, которые начнут поступать с мая 2016 года. Пока контракты подписаны на поставку 11 таких самолетов. То есть в наших планах – наращивание и дальнейшее обновление флота. Причем замечу, мы уже сейчас занимаем лидирующие позиции в мировой авиации по обновлению флота. Такого никогда в авиации Казахстана не было.

– Техника – это важная, но лишь одна составляющая работы компании. Не менее важен и кадровый состав. Чтобы подготовить летчика, укомплектовать экипаж местными кадрами, как того требует проводимая в Казахстане кадровая политика, необходимо и время, и деньги. Насколько законопослушна компания в этом вопросе и как обстоят дела с подготовкой летчиков?

– Было время, когда нас критиковали за приглашение иностранных пилотов. Тогда местных летчиков действительно не хватало, а быстро подготовить такого специалиста невозможно. Эта профессия требует длительной подготовки. Поэтому этот вопрос был для нас приоритетен с момента основания компании – мы решили растить свои кадры. Их подготовка – это и наши социальные обязательства национального перевозчика перед страной. Нельзя забывать и о том, что идет естественная смена поколений, что также требует от нас не разовой акции, а системной кадровой работы.

В настоящее время за счет собственных средств мы готовим отечественных пилотов. Это дорогостоящая программа. Так, за подготовку каждого пилота выплачивается больше 100 тысяч долларов. Мы отправляем граждан Казахстана учиться в Европу, Америку, готовим высококлассных пилотов, инженеров, работников наземных и других служб. Уже сейчас в компании около четырех с половиной тысяч работников – это граждане Республики Казахстан. И все они – будущее нашей компании.

Мы, руководство и работники авиакомпании, очень дорожим нашей авиакомпанией с уникальной внутренней культурой и многонациональным составом. Часто, обсуждая вопросы с государственными органами, Правительством, сотрудниками аэропортов, навигационными службами, партнерами и поставщиками, мы слышим вопрос: как нам удалось добиться того, что работники «Эйр Астаны» на любом уровне болеют и радеют за интересы авиакомпании, как за свои собственные?

Вся деятельность компании неразрывно связана с жизнью республики, ее важнейшими событиями. Такими, как предстоящая в Астане Всемирная выставка «ЭКСПО-2017». И мы гордимся тем, что «Эйр Астана» назначена официальным перевозчиком ЭКСПО-2017. Также как и тем, что все воздушные суда авиакомпании, украшенные логотипами с национальным орнаментом и названием нашей столицы, были дополнены логотипом ЭКСПО-2017. Это высокая честь и символ нашей гордости – за нашу страну, за ее столицу, которая, несмотря на молодость, первой и впервые на территории СНГ проведет выставку «ЭКСПО».