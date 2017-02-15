Компания заплатит по счетам
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Рэм Михайлов, Атырау
По информации пресс-службы Атырауского областного суда, мать погибшего и представитель несовершеннолетнего обратились в суд с иском о возмещении ущерба, так как со стороны работодателя помощь семье не оказывалась. В итоге суд вынес решение о взыскании с работодателя по 11 345 тенге ежемесячно на содержание пожилого человека и ребенка.
Кроме того, с ответчика взыскан 1 млн 500 тыс. тенге за причиненный моральный вред, а также материальный ущерб в сумме свыше 400 тыс. тенге.