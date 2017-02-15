​Компания заплатит по счетам

По информации пресс-службы Атырауского областного суда, мать погибшего и представитель несовершеннолетнего обратились в суд с иском о возмещении ущерба, так как со стороны работодателя помощь семье не оказывалась. В итоге суд вынес решение о взыскании с работодателя по 11 345 тенге ежемесячно на содержание пожилого человека и ребенка.

Кроме того, с ответчика взыс­кан 1 млн 500 тыс. тенге за причиненный моральный вред, а также материальный ущерб в сумме свыше 400 тыс. тенге.