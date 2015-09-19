Компенсации по курсу

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Динара ЮСУПОВА , Алматы
В частности, согласно информации пресс-службы Евразийского банка, только за первый день после старта программы было получено 490 заявлений от вкладчиков со всего Казахстана на общую сумму более 166 млн тенге. Общее число вкладов банка, соответствующих требованиям программы, превысило 60 тыс.
Как сообщили в пресс-службе Bank RBK, по состоянию на 17 сентября уже оформлено 174 вклада для компенсации курсовой разницы на общую сумму 55,3 млн тенге. Ранее Казкоммерцбанк также проинформировал о том, что принял первые 600 заявлений по депозитам физических лиц, открытым в национальной валюте. Управляющий директор ККБ Адиль Батырбеков сообщил, что под условия программы попадают свыше 170 тыс. депозитных счетов, открытых в банке.

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