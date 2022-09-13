Общество
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Казахстанские банки начали принимать заявки на получение компенсаций по депозитам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».
Заявления вкладчики могут подать онлайн, не посещая отделение банка.
Напомним, зимой Правительство и Национальный банк опубликовали совместное заявление о защите тенговых вкладов, которое предусматривает выплату премий по депозитам физических лиц в размере 10%. Такое решение было принято на фоне возросших геополитических рисков.
Компенсация будет зависеть от суммы, которая находилась на депозите 23 февраля этого года, с учётом всех снятий. Её перечислят в марте следующего года.
В начале сентября в Казахстане были утверждены Правила выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в тенге.