Компенсация по тенговым депозитам: срок приема заявок продлен

В Казахстане продлевается срок приема заявок на получение 10-процентной компенсации по тенговым депозитам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram АО «Отбасы банк».

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«Уважаемые клиенты, хотим сообщить вам о том, что было подписано постановление Правительства по продлению срока приема заявки по компенсации до 10 февраля 2023 года, и изменения вступят в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования! Это значит, что вы в скором времени сможете подать заявку на компенсацию», – говорится в сообщении банка.

Компенсация – это деньги, выплачиваемые вкладчику по действующему на конец рабочего дня 23 февраля 2022 года по депозиту, при основном условии, что этот депозит был сохранен до 23 февраля 2023 года включительно.

Ранее для получения 10-процентной премии вкладчикам нужно было подать заявление-согласие до 1 января 2023 года.

Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля текущего года в сроки, установленные правилами.

Напомним, Национальный банк совместно с Правительством РК реализовывает программу защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) в размере 10% по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.