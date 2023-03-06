Компенсация затрат

Теперь государство компенсирует бизнесу часть затрат на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования. Это стало возможным благодаря четырем законодательным нормам, инициированным Министерством культуры и спорта.

Во-первых, за строительство и реконструкцию туристических объектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% от его затрат. Во-вторых, столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и т. д.). В-третьих, за приобретение туристических автобусов на восемь и более посадочных мест введена компенсация в размере 25%. В-четвертых, в таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 000 тенге в месяц).

Например, в Зерендинском райо­не Акмолинской области идет реконструкция детского оздоровительного центра на сумму 75 млн. тенге. Предпринимателю возмещены 10% от стоимости проекта. Также 11 млн. тенге будут компенсированы двум бизнесменам из Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, которые приобрели туристические автобусы.

– Развитие туризма невозможно без активного сотрудничества с бизнесом. Поэтому мы оказываем поддержку предпринимателям, которые вкладываются в развитие инфраструктуры Казахстана. Возмещение части затрат на строительство и закуп новой техники мотивирует реализовывать по-настоящему крупные планы. Бизнесмену нужно лишь подать заявку и представить нам свой проект, – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.