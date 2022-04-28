"Компенсацию не выплатили, жилье отобрали" – 150 карагандинских рабочих пожаловались на массовое увольнение

150 карагандинских рабочих из поселка Теректы пожаловались на массовое увольнение. Бывшие сотрудники предприятий "Алтай полиметалл" говорят, что их лишили должности под разными предлогами. В итоге люди не получили положенную при сокращении компенсацию. Также им пришлось покинуть служебные квартиры. И теперь многие семьи остались на улице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В свою очередь в акимате Каркаралинского района заявили, что на указанном предприятии эти 150 рабочих уволились по собственному желанию. Вот только почему люди сначала сами уволились, а теперь взывают к справедливости, чиновники ответить не смогли.

Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов отметил, что ситуацию разберут на трехсторонней комиссии при акиме Карагандинской области.

"Работодателю дано время до 30 числа разрешить эту проблему. 30 апреля данный вопрос будет рассмотрен на заседании штаба при Карагандинской области. Я думаю, к этому времени уже будет что-то ясно. Но если они к этому времени еще напишут заявление о том, что их права нарушены, то мы по линии государственной инспекции труда тоже выйдем с проверкой", - сообщил Оспанкулов.