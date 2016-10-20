​Компенсировать ущерб потерпевшим

Законопроект «О Фонде компенсации вреда потерпевшим» с сопутствующими поправками представил депутатам министр финансов Бахыт Султанов. Разработанный во исполнение поручения Главы государства законопроект предусматривает создание Фонда компенсации вреда потерпевшим.

– Учитывая отсутствие в действующем законодательстве механизма по оказанию единовременной финансовой помощи потерпевшим от уголовных право­нарушений, принятие такого закона приведет к укреплению защиты прав и законных интересов потерпевших, – отметил глава Минфина.

Документом предполагается, в частности, уменьшение материальной нагрузки на граждан, ставших жертвами совершенных уголовных правонарушений, в связи с затратами на погребение, лечение, реабилитацию и другие мероприятия. Предусматривается также стимулирование предъявления государством регрессных исков против лиц, совершивших уголовное правонарушение. Все выплаты будут производиться из Фонда компенсации вреда потерпевшим. Однако он не будет представлен как отдельное юридическое лицо и не будет никаких органов управления. По информации Б. Султанова, будет создан специальный счет, которым будет управлять казначейство.

– У фонда есть четыре источника: фиксированные платежи, налагаемые судом; денежные взыскания за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам и регрессный возврат компенсации с виновного лица, – отметил министр.

Получить компенсацию смогут не все потерпевшие по уголовным правонарушениям, а лишь несовершеннолетние, являющиеся жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток. Размер их компенсации составит 30 МРП – 63 630 тенге. Сорок МРП, или 84 840 тенге, получат также потерпевшие, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита (ВИЧ/СПИД). В случае смерти потерпевшего в результате уголовного преступления на компенсацию в размере 50 МРП – 106 050 тенге – смогут претендовать и правопреемники.

При обсуждении законопроек­та рабочей группой внесены, в частности, поправки касательно компетенции правоохранительных органов, центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

В результате доработки депутатами вводится, например, уточнение: какой перечень документов, необходимых для назначения государственной денежной компенсации, будет предоставлять потерпевший, а также какие документы будут формировать органы уголовного преследования. И, кроме того, внесены предложения по расширению источников формирования фонда путем замены фиксированных платежей, налагаемых судом, на штрафы за совершение уголовных право­нарушений по приговорам судов.

В ходе обсуждения депутат Мухтар Тиникеев поинтересовался, может ли, в случае принятия докумен­та Парламентом, на практике возникнуть ситуация, когда размер компенсации будет намного ниже причиненного ущерба. В ответ заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов пояснил, что компенсация, предусмотренная законопроектом, – это единовременная выплата для решения вопросов, возникших вследствие нанесенного ущерба. По итогам расследования преступления суд будет определять размер основной компенсации потерпевшему.

Мажилисмен Сакен Каныбеков уточнил: в случае если пострадало несколько членов одной семьи, компенсация будет выплачена всем или она будет одна на всю семью. По словам М. Ахметжанова, компенсацию получат те, кто будет внесен в реестр пострадавших. Иными словами, все пострадавшие имеют право на компенсацию.

Между тем депутаты считают, что название законопроекта не совсем соответствует его сути. Депутат Канат Мусин, в частности, считает, что из названия документа можно сделать вывод, что речь в законо­проекте идет о деятельности фонда, его создании, прекращении деятельности, ликвидации, но в законе такой набор норм отсутствует. Коллегу поддержал спикер Н. Нигматулин, отметивший, что граж­дане, не владеющие юридичес­кой терминологией, должны уже из названия закона знать, о чем он. По мнению Н. Нигматулина, есть смысл изменить название законопроекта. С этим министр финансов Б. Султанов согласился и пообещал, что ко второму чтению документу будет дано новое название.

Сопутствующим к основному законо­проектом вносятся поправки в Бюджетный и Уголовно-процессуальный кодексы РК.

При рассмотрении проектов в Мажилисе проведено четыре заседания рабочей группы с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, КНБ, Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, министерств финансов, юстиции, внутренних дел, национальной экономики, НПП «Атамекен», республиканской коллегии адвокатов, ассоциации финансистов и иных НПО, а также непарламентских партий и экспертов.

И в этот день на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между РК и РФ о статусе города Байконыр, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года». По информации Б. Султанова, отныне товары, в случаях их вывоза из города Байконыр на иную территорию Казахстана или ввоза товаров с иной территории нашей страны в него, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке и освобождаются от уплаты акцизов в отношении подакцизных товаров. В этих целях, в частности, предусмотрен перечень необходимых документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов.

Как отметила в своем содокладе руководитель рабочей группы по данному законопроекту депутат Ирина Аронова, данный протокол направлен на улучшение благосостоя­ния граждан двух стран, проживаю­щих в городе Байконыр. К слову, в настоя­щее время в Байконыре проживает более 30 тыс. наших граждан.

– Следовательно, после ратификации данного протокола у них появится возможность приобретать товары и услуги по более приемлемой стоимости, – сказала она.