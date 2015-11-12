​Компетентное взаимодействие

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В рамках встречи представителей стран Содружества состоялся обмен мнениями по совместному противодействию международным террористическим организациям, а также по сотрудничеству компетентных органов государств СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Н. Ермекбаев провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, обсудив с ними актуальные проблемы обеспечения региональной безопасности.

В ходе регулярных казахстанско-российских консультаций секретарь Совета безопасности Казахстана провел переговоры со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана и России в рамках ШОС и ОДКБ, перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также по линии развития контактов правоохранительных органов двух стран. По итогам обсуждения определены первоочередные меры на предстоящий период.

Ожидается, что очередные казахстанско-российские консультации будут проведены в нашей стране в 2016 году. 

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