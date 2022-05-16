В столице подвели итоги национального соревнования в сфере студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций.

Два дня студенты и школьники более 100 вузов и школ Казахстана защищали свои социальные, экологические и экономические проекты перед лидерами бизнеса в рамках национального соревнования ENACTUS KAZAKHSTAN NATIONAL EXPO 2022. Подобные соревнования проходят в 35 странах мира. ENACTUS готовит новое поколение бизнес-лидеров, которые используют инновации и креативный подход для улучшения жизни.

Участники студенческого конкурса ENACTUS Kazakhstan National Competition боролись за путевку на чемпионат мира, который состоится в Пуэрто-Рико. Главный приз для победителей школьного чемпионата – 4 гранта на бесплатное обучение по прог­рамме бакалавриата (4 года) в Университете Нархоз.

Абсолютным победителеми Национального кубка студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций-2022 стала команда Seifullin University, город Нур-Султан. Далее места распределились следующим образом: второе место – Astana Medical University (Нур-Султан),

третье место – Semey Medical University (Семей) и четвертое – Toraighyrov University (Павлодар). Все команды получили внушительные денежные призы.

Открывая мероприятие, министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что их ведомство поддерживало и будет поддерживать движение ENACTUS.

– Буквально несколько лет назад, когда движение начинало свою работу, было всего 4–6 команд, на сегодня – более 150, практически из всех вузов нашей страны. Кроме того, активно подключаются школы и колледжи. Мы как страна должны лелеять и развивать такие важные компетенции XXI века, как лидерство, критическое мышление, умение работать в команде, работа с проектами. Все эти компетенции развиваются в рамках движения. Именно поэтому для министерства важно поддерживать такие начинания. Наша страна сейчас на пороге очень важных изменений, и можно сказать, что они уже происходят. Скоро будет референдум по внесению изменений в Конституцию нашей страны. Я думаю, что все мы как нация дадим достойный ответ вызовам, перед которыми стот и наша страна, и система образования, – сказал министр.

В конкурсе Kazakhstan Water Race участвовало более 560 школьников и студентов со всего Казахстана. Менторы выбрали лучшие команды – из 10 школ и 10 университетов, которые прошли отборочный тур.