Послы США и ЕС в Казахстане недавно отметили, что республика представляет значительный интерес для международных инвесторов и они активно консультируют частный бизнес по ситуации в стране и перспективным направлениям сотрудничества.

На фоне положительного прогресса, оба дипломата особо подчеркивают, что западных инвесторов в первую очередь интересует эффективность работы судов, правоохранительных органов, прозрачной налоговой и регуляторной системы, то есть, смогут ли они справедливо конкурировать и отстаивать свои права на рынке.

В целях лучшего понимания соответствия Казахстана международным критериям управляемости EHS-рисков (охрана окружающей среды, здоровье, безопасность труда и устойчивое развитие) предлагается взглянуть на положение страны глазами иностранного инвестора через профессиональную EHS-платформу американской компании RegAction (владелец Cority).

Метрики платформы и методология рейтинга

Платформа обслуживает клиентов с большим объемом активов, в том числе в химической, нефтеперерабатывающей, коммунальной, трубопроводной, терминальной, геологоразведочной и добывающей отраслях, а также в сфере нефтесервисных услуг и производства.

Инструмент отслеживает изменения в сводных рейтингах Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), показатели благонадежности Всемирного банка (ВБ), санкционные режимы ООН, Великобритании, ЕС, США, индекс восприятия коррупции Transparency International, а также требования 65 регуляторов в онлайн режиме.

Данный инструмент полезен для деятельности специалистов ПОД/ФТ, комплаенс-офицеров, бухгалтеров и других работников инвестиционной, банковской, финансовой, промышленной и других сфер, требующих проверки контрпартнеров.

Рейтинг мониторит изменения по 214 странам и присваивает показатель на основе свода трех основных критериев:

1) Эффективность мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (45%) - 11 Неотложных задач ФАТФ;

2) Технический комплаенс по Рекомендациям 1-40 ФАТФ (20%);

3) Управление и институты · (35%) - шесть показателей Всемирного банка;

4) Статус включения в список ФАТФ (65%) - Публичное решение ФАТФ используется только, когда по юрисдикции отсутствует взаимная оценка, заменяя недостающие элементы эффективности и гарантий ФАТФ.

Положение Казахстана в мировых рейтингах

Анализ рейтинга показывает, что иностранные инвесторы могут рассматривать Казахстан в качестве наиболее перспективного партнера в Центральной и Южной Азии, а также на Кавказе.

Казахстан расположился на 158 месте рейтинга с наиболее высоким показателем в регионе. Вместе с Казахстаном в категории ««умеренное соответствие» находятся Россия (150) и Узбекистан (147).

Три страны, единственные в регионе, подпадают под стандартные процедуры Customer Due Diligence (CDD) с углубленными проверками по санкционным и другим спискам.

Примечательно, что по обоим показателям ФАТФ Россия имеет больший прогресс, чем Казахстан, однако в общем рейтинге Казахстан более эффективен, ввиду развитого госуправления и институтов.

Отлеживаемые платформой индикаторы Всемирного банка включают: контроль над коррупцией, верховенство права, качество регулирования, эффективность государственного управления, политическая стабильность, а также подотчетность и возможность граждан выражать свое мнение.

Узбекистан отстает от Казахстана по двум показателям рейтинга в плане государственных институтов развития и требований ПОД/ФТ. По соблюдению рекомендаций ФАТФ страны имеют идентичный балл.

В категории «высокого» риска расположились Кыргызстан, Туркменистан, Китай, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Грузия, в связи с чем иностранные инвесторы проводят расширенные проверки (Enhanced CDD) потенциальных контрпартнеров в указанных государствах.

Южноазиатские соседи, в частности Иран (3), Афганистан и Пакистан (30) находятся в категории «очень высокого риска» и также требуют расширенных процедур проверок.

Комплаенс мост между Азией и Европой

Казахстан расположился в качестве условного моста между странами региона Центральной Азии и Кавказа с «высоким» и «​​​​​средним» риском и западными партнерами с «умеренным» и «низким» рисками.

Примечательно, что страны ЕС, такие как Литва и Бельгия незначительно отличаются в рейтингах с Казахстаном.

По фактору соответствия стандартам ПОД/ФТ ФАТФ Казахстан демонстрирует высокий прогресс как в регионе Центральной Азии, так и среди многих европейских стран.

В текущем году ФАТФ повысил уровень соответствия Казахстана по четырем показателям в своей оценке, ввиду масштабных реформ в стране с внесением поправок в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА.

Одновременно, усиливаются меры по выводу теневой экономики в свет. За последние десять лет доля ненаблюдаемого сектора в ВВП сократилась с 27,5% до 15,7%.

В целом, Казахстан сохраняет «умеренные» позиции по всем трем показателям ФАТФ и ВБ, и даже значительно опережает такие страны ЕС, как Литва, Бельгия, Греция и Германия, как раз по показателю ПОД/ФТ.

Указанные европейские страны входят в категорию «высокого риска» по вопросам отмывания денег.

Европейские банковский и финансовый сектор часто попадает под штрафы регуляторов за несоблюдение политик ПОД/ФТ. Так, в 2023 году Федеральная резервная система США оштрафовала крупный немецкий Deutsche Bank на 186 млн американских долларов за неспособность устранить недостатки по ПОД/ФТ. Проверки регулятором были инициированы после выявления в 2015 году связей банка с эстонским филиалом Danske Bank, который признал нарушения санкционных режимов и ПОД/ФТ, и позже был оштрафован на 2 млрд долларов США.

Всего, по данным Thomson Reuters Institute, за последние пять лет более 20 банков по всему миру были оштрафованы за несоблюдение требований ПОД/ФТ, самые крупные штрафы наложены на канадский TD Bank (3 млрд долларов США), Danske Bank и Bank of America (1,2 млрд долларов США).

Таким образом, Казахстан показывает уверенный настрой на получение статуса «тихой гавани» для международных инвесторов, проявляющих значительный интерес к развивающимся рынкам, в частности по маршруту Среднего коридора.

Профессиональные инвесторы не могут игнорировать тот факт, что государством проводятся значительные реформы и, как заметила посол ЕС в РК Алешка Симкич, казахстанские власти проявляют открытость и интерес к привлечению международных инвесторов.

Улучшение комплаенс показателей по международным стандартам является доказательством предрасположенности казахстанского общества взаимодействовать с новыми инвесторами.