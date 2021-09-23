Фото: primeminister.kz
В пресс-центре Правительства РК состоялся брифинг по посланию Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Участие в брифинге приняли первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, министры национальной экономики Асет Иргалиев и финансов Ерулан Жамаубаев.
«Глава государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» поставил конкретные задачи по обеспечению высокого качества экономического роста и улучшению уровня жизни населения», — сказал вице-премьер.
По словам А. Смаилова, работа финансово-экономического блока Правительства будет проводиться по следующим основным направлениям. В целях реализации поручения Президента по возврату инфляции в установленные коридоры Правительством принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы. В рамках данного комплекса мер предусмотрена реализация 64 мер оперативного и системного характера, направленных на сдерживание роста цен и увеличение доступности социально значимых продовольственных товаров.
В 2022 году для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». В целом, объем финансирования составляет 1 трлн тенге.
В целях снижения нагрузки на микро- и малый бизнес будет введена единая выплата из фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты этих платежей, а также снизить общую нагрузку на фонд оплаты труда с 34% до 25% с 2023 года.
В целях повышения эффективности государственных финансов и восстановления активов Национального фонда будет принята специальная концепция управления государственными финансами. Она будет охватывать бюджетную политику, вопросы управления государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда. Будет усилен контроль за эффективностью государственных расходов и трансфертов из Национального фонда.
В качестве основных подходов к Концепции предлагается выделить следующие меры: поэтапное снижение дефицита бюджета для ограничения роста государственного долга и поддержания его на безопасном уровне; установление основных показателей устойчивости долга; тщательный отбор проектов и другие меры для достижения максимального экономического эффекта.
«Реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике в части увеличения доходов бюджета. Планом предусмотрены меры, направленные на стимулирование бизнеса к выходу из «тени», усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей», — проинформировал первый заместитель Премьер-министра РК.
Кроме того, как сообщил А. Смаилов, проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию незаконному торговому обороту.