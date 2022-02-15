Комплекс мер против инфляции

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Юрий Иртышов

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов провел совещание по вопросу недопущения роста инфляции.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, министры сельского хозяйства, национальной экономики, а также руководство Национального банка доложили о ходе реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Кроме того, участники встречи доложили об оперативных и сис­темных мерах по наращиванию объема сельско­хозяйственной продукции, привлечению инвес­тиций в проекты по развитию торгово-логистической инфраструктуры, а также о работе по контролю стоимости сжиженного нефтяного газа, ГСМ, угля, электроэнергии и цен на социально значимые продовольственные товары.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр торговли и интеграции поручил госорганам принять исчерпывающие меры по удержанию целевого коридора инфляции и недопущению увеличения роста цен на ключевые товары.

Министерству сельского хозяйства дано указание усилить работу по наращиванию объемов производства аграрной продукции, а также ускорить разработку алгоритма прогнозирования цен на социально значимые продовольственные товары.

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