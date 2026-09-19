Проактивный поиск и таргетирование

В рамках исполнения поручений, изложенных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентяб­ря 2025 года, в стране проводится комплексная перезагрузка инвестиционной политики.

Напомним: в декабре 2025 года Правительством была одобрена Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Управляющий холдинг «Байтерек» транс­формирован в национальный инвестиционный холдинг. Новая модель инвестирования при этом ориентирована на привлечение частного и иност­ранного капитала, развитие отечественного производства, инфраструктуры, технологий и несырьевого экспорта.

К 2029 году через инструменты холдинга намечено дополнительно привлечь до 150 млрд долларов инвестиций.

Совершенствуется и сам подход к привлечению капитала: государство переходит к проактивному поиску и таргетированию инвес­торов. Например, регионы определяют приоритетные отраслевые «ниши» и сами формируют предварительно проработанные инвестиционные предложения.

Перестраивается система сопровождения инвесторов, теперь она действует на внешнем, центральном и региональном уровнях. Для ускоренного прохождения проектов применяется механизм Fast Track, расширяются возможности Инвестиционного штаба при Правительстве. Усилена защита инвесторов: действует «прокурорский фильтр», формируется единый реестр проблемных вопросов и жалоб, совершенствуются механизмы досудебного урегулирования инвестиционных споров.

В 2025 году было заключено 30 соглашений об инвестициях, а с начала 2026-го – уже 26 на сумму около 5,2 трлн тенге.

Дополнительно формируется механизм рабочих групп task force для сопровождения ключевых иностранных партнеров, применяется «зеленый коридор» для ускоренного прохождения необходимых процедур. Цифровая составляющая новой модели предусматривает развитие Национальной цифровой инвестиционной платформы и разработку Интеграционной системы мониторинга инвестпроектов с инструментами аналитики данных и элементами ИИ.

В приоритете – переработка

Как сообщает Национальное бюро статистики, инвестиционная активность в Казахстане сохраняет положительную динамику. Если в 2024-м объем инвестиций в основной капитал превысил 19,4 трлн тенге при реальном росте на 8%, то год спустя этот показатель увеличился до 23,5 трлн тенге, реальные темпы роста ускорились до 16,7%.

За январь – август 2026-го в основной капитал направлено свыше 13,5 трлн тенге, что на 8,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП выросла с 14,2% в 2024-м до 14,7% в 2025 году. По итогам первого полугодия 2026-го она достигла 13,4%.

Параллельно формируется новый инвестиционный порт­фель. На базе Kazakh Invest в Астане намечается создание единого информационного центра Kazakhstan Investment House, который будет работать по принципу «одного окна».

На сегодня в рамках формирования инвестпортфеля отобраны 667 перспективных проектов реального сектора с совокупным объемом инвестиций 162,5 млрд долларов, а также бизнес-инициативы по развитию сырьевой базы на 42,6 млрд долларов.

Новые проекты, осуществляемые за счет средств, привлеченных в 2024–2025 годах, связаны с производствами в сфере глубокой переработки, промышленности, АПК и транспортной инфраструктуры.

К примеру, в Жамбылской области Fufeng Group осуществляет проект по глубокой переработке кукурузы стоимостью 350 млн долларов: строительно-монтажные работы начаты в 2025 году, запуск первой очереди ожидается в 2026-м.

В Акмолинской области Dalian Hesheng Holding Group строит комплекс по глубокой переработке пшеницы стоимостью 500 млн долларов. Испанская Roca Group в Кызылординской области работает над проектом создания завода по производству и сборке санитарно-технической продукции на 70 млн долларов.

В Алматинской области Solico Group начала строительство предприятия по изготовлению сыров стоимостью 58,8 млн долларов и ежесуточной производительностью 155 тонн продукции. Запуск объекта, на котором будет открыто порядка 400 рабочих мест, запланирован на 2027 год.

Guoyou Materials Group прорабатывает проект нового порта на казахстанском Каспии стои­мостью 1,1 млрд долларов и пропускной способностью до 15 млн тонн грузов.

Швейцарская Harvest Group SA приступила к формированию агроиндустриального кластера стоимостью 700 млн долларов, предусматривающего поэтапный перевод 300 тыс. га земель в орошаемые сельскохозяйственные угодья.

Корень изменений – в структуре финансирования

Одним из заметных признаков изменений стала сама структура финансирования инвестиций. Если в 2024 году доля средств государственного бюджета сос­тавляла 21,6% от общего объема инвестиций в основной капитал, то в 2025-м – 21,5%. За январь – август 2026-го она снизилась до 14%.

На внебюджетные источники за этот же период пришлось уже 86% инвестиций. Основным финансовым источником – и это знаменательно – стали собственные средства предприя­тий – 66,7%. Доля банковских кредитов равняется 5,6%, других заемных средств – 13,7%.

Текущая динамика показывает снижение роли прямого бюджетного финансирования и увеличение удельного веса собственных и заемных средств бизнеса. Эта модель соответствует задаче по использованию государственных инструментов не как единственного источника капитала, а как механизма привлечения дополнительных частных ресурсов.

Доля обрабатывающей промышленности в инвестициях выросла до 14,1%. В 2025 году одни из наиболее высоких реаль­ных темпов их роста были отмечены в энергетике – 61,8%, агропромышленном комплексе – 51,8%, обрабатывающей промышленнос­ти – 39%, секторе информации и связи – 32%.

Тенденция продолжилась и в нынешнем году. За январь – август реальные инвестиции в энергетике выросли на 49,3%, в секторе информации и связи – на 45,3%, в обрабатывающей промышленности – на 39,9%, в АПК – на 17,6%.

Особенно заметно в общем объеме инвестиций изменение доли отдельных отраслей. В обрабатывающей промышленности этот показатель вырос с 10,7% в 2024 году до 12,7% в 2025-м и 14,1% – за январь – август 2026-го. В АПК – с 3,8 до 5,6%, в энергетике – с 6,9 до 9,7%, в секторе информации и связи – с 1,8 до 2,3%. На этом фоне удельный вес горнодобывающей промышленности сократился с 18,7% в 2024 году до 13,9% за восемь месяцев 2026-го.

Изменения отражаются и на структуре экономики. Доля обрабатывающей промышленнос­ти в ВВП увеличилась с 12,4% в 2024 году до 12,8% в 2025-м. По итогам первого полугодия 2026-го она достигла 14%. Одновременно доля нефтегазового сектора сократилась с 8,1 до 7,8% ВВП, горнодобывающей промышленности в целом – с 12 до 11,7%.

Холдинг «Байтерек»: с акцентом на реальный сектор

Ключевая роль в новой инвестиционной архитектуре отводится холдингу «Байтерек». В 2026 году объем финансирования реального сектора через его инструменты планируется сохранить на уровне 8 трлн тенге, включая 1 трлн тенге за счет капитализации структуры. При этом меняются финансовые параметры кредитования.

Банк развития Казахстана повысил минимальный порог финансирования инвестиционных проектов до 15 млрд тенге, по экспортным операциям – до 3 млрд, сосредоточившись на крупных стратегических инициативах. Фонд развития промышленности усиливает акцент на машиностроении: минимальная сумма финансирования таких проектов определена на уровне от 1 млрд тенге, тогда как для проектов вне машиностроения минимальная общая стоимость инвестиционного проекта сос­тавляет 15 млрд тенге.

С начала года общий объем поддержки с учетом жилищного сектора достиг 7,4 трлн тенге, из которых 5,4 трлн направлено на предпринимательство. Через фонд «Даму» поддержано около 5 тыс. проектов МСБ на 1,4 трлн тенге. По линии Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанс» в АПК нап­равлено свыше триллиона тенге для более чем 10 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Около 2,5 трлн тенге через Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности, Qazaqstan Investment Corporation выделено для финансирования 504 проектов крупного бизнеса и инвестиционных инициатив. Поддержку Экспортно-кредитного агентства получили 78 экс­портеров на сумму свыше 522 млрд тенге.

Расширена

поддержка МСБ

Для малого и среднего бизнеса основным направлением поддержки остается расширение доступа к финансированию. По кредитам до 7 млрд тенге в рамках Гарантийного фонда гарантия может покрывать до 85% суммы финансирования, но не более 3,5 млрд тенге. Механизм может использоваться для инвестиционных целей, пополнения оборотных средств и рефинансирования.

Продолжается программа льготного кредитования «Орлеу»: финансирование предос­тавляется в сумме до 7 млрд тенге по конечной ставке 12,6% годовых на срок до 10 лет. В числе приоритетов – обрабатывающая промышленность, туризм, IT и креативные индустрии. Для обновления производственных мощностей действует «Орлеу лизинг» с финансированием до 500 млн тенге на одного заемщика.

Отдельным инструментом стала Единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ». Максимальная сумма кредита по ней составляет 200 млн тенге. Средства могут направляться как на инвестиционные цели, так и на оборотный капитал. Размер субсидирования составляет 40% от номинальной процентной ставки, для субъектов социального предпринимательства – 50%. Срок субсидирования – до трех лет. Базовыми направлениями программы определены обработка и переработка.

Одновременно упрощается взаимодействие бизнеса с институтами развития. Создан единый фронт-офис, запущены контакт-центр 1408, CRM-система и единый ИИ-ассистент. Обеспечена интеграция с Национальной цифровой инвестиционной платформой.

Инвестиционные механизмы холдинга распространяются и на модернизацию инфраструктуры. В рамках МЭКС «Байтерек» выполняет функции финансового оператора, организуя и координируя финансирование через дочерние организации, банки второго уровня и международные финансовые институты.

На сегодняшний день в рамках этого механизма одобрено 346 проектов общей стоимостью 884,6 млрд тенге. Они направлены на обновление коммунальных сетей, снижение аварийности и повышение качества тепло-, электро-, водоснабжения и канализации.

Еще одно направление – обновление сельскохозяйственной техники. В 2025 году по линии «КазАгроФинанса» были заключены договоры лизинга на приобретение 10 393 единиц сельхозтехники стоимостью 268,9 млрд тенге. За первое полугодие 2026-го объем финансирования составил уже 250,5 млрд тенге против 126,6 млрд тенге за аналогичный период предыду­щего года. Получателями лизинга стали 3 931 аграрий.

Процесс предоставления лизинга доступен онлайн: фермер может подать заявку дистанционно. ИИ-сервис проанализирует документы и выдаст решение в течение 10 минут. Также действуют электронная очередь по льготным программам через telegram-бот и система онлайн-мониторинга предметов лизинга с использованием искусственного интеллекта.

По итогам 2025-го общий объем поддержки через инструмен­ты холдинга «Байтерек» по всем направлениям составил 10,4 трлн тенге. В 2026 году, как сообщила пресс-служба Правительства, акцент сохраняется на финансировании реального сектора, запуске перерабатывающих производств, инфраструктурных проектах, поддержке предпринимательства, АПК и экспорта.