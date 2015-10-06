Комплексные предложения по глобальной повестке

70-я, юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций стала знаковым событием и для этой организации, и для Казахстана. Являясь самостоятельным и полноправным участником международных отношений, наша страна уже давно вышла на уровень не просто субъекта дипломатии, а генератора всевозможных имеющих общемировое значение инициатив и модератора обсуждения на различных площадках актуальных вопросов регио­нальной и глобальной повестки. Во многом этому благоприятствует проводимая Казахстаном многовекторная внешняя политика, позволяющая ему поддерживать максимально конструктивные взаимоотношения практически со всеми внешними партнерами, а также высокий авторитет и признание его Лидера за рубежом.Достаточно назвать такие международные достижения Казахстана, как создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2010 и 2011 годах соответственно, периодическое проведение в Астане Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Астанинского экономического форума, создание коммуникативной интернет-площадки G-Global для обсуждения заинтересованными лицами из разных стран мира важных вопросов глобального значения. Своего рода прорывом нынешнего года стало вступление республики после почти 19-летних переговоров во Всемирную торговую организацию (ВТО).Участие Главы государства в 70-й сессии ГА ООН и выступления Нурсултана Назарбаева позволили в очередной раз представить вниманию мировой общественности содержательное видение Казахстаном основных тенденций и процессов современного миропорядка и предложения по ключевым вопросам глобальной повестки. Особенно это касается ООН, чья деятельность в последние годы встречает неоднозначные оценки. Тем более что в условиях роста кооперации разных стран мира в региональных рамках многие инициативы этой организации и ее институтов не представляются для них важными и действенными.Не случайно поэтому, что со стороны руководителей и иных официальных представителей разных государств очень часто звучат призывы к серьезному реформированию ООН, совершенствованию ее структуры и деятельности. Свой вклад сюда внес и Нурсултан Назарбаев, предложив, в частности, преобразовать Экономический и социальный совет ООН в Совет глобального развития с правами общемирового экономического регулятора. При этом показательно, что данное предложение казахстанский Лидер увязал с тезисом о необходимости недопущения войн и иных вооруженных конфликтов.Общеизвестно, что практически все войны имеют определенную экономическую первооснову. Поэтому наведение порядка в глобальной экономике представляется важным не только для нее самой, но и с точки зрения обеспечения, так сказать, мира во всем мире. Понятно, что выполнение этой задачи в силу ряда факторов является довольно трудным и продолжительным по времени процессом. Тем не менее важно начать конкретные шаги в данном направлении. Приход, к примеру, в июле текущего года, после почти 12 лет переговоров, к финальному и приемлемому для всех участвующих сторон соглашению по ядерной программе Ирана показывает возможность нахождения консенсуса даже по самым непреодолимым на первый взгляд вопросам. Кстати, свой вклад в это дело внес и Казах­стан, дважды предоставив в 2013 году площадку в Алматы для проведения соответствующих переговоров.В этом же ключе следует и предложение Президента РК о прекращении самовольного применения разными странами такого вида воздействия в отношении других государств, как политические и экономические санкции. Передача полномочий по принятию решения о возможном использовании данной меры Совету Безопасности ООН способствовала бы дополнительному повышению регулирующего значения и авторитета ООН, с одной стороны, и снижению рисков возникновения межгосударственных конфликтов, создающих напряженность и негативные последствия не только для их непосредственных участников, но и для ряда иных стран, с другой стороны. К тому же всевозможные «экономические войны» между разными странами так или иначе подогревают кризисные процессы в мировой экономике. Тогда как глобальный кризис намного легче преодолеть совместными усилиями. В этом случае отмеченная Главой государства идея Всемирного антикризисного плана могла бы стать серьезной основой для сближения под эгидой ООН всех заинтересованных стран и других международных организаций.Немаловажно, что Нурсултан Назарбаев с некоторыми инициативами выступал раньше. Так, например, предложение о ежегодном перечислении каждым государством одного процента от своего оборонного бюджета в специальный фонд ООН на цели устойчивого развития впервые было озвучено им еще в октябре 1992 года на 47-й сессии ГА ООН. Единственно, что в тот раз речь шла о формировании фонда миротворческих усилий ООН. А озвученное в сентябре 2011 года во время участия в работе 66-й сессии ГА ООН предложение начать разработку Всеобщей декларации безъядерного мира вновь оказалось востребованным в свете текущих реалий. Наконец, с высокой международной трибуны Президент Казахстана неоднократно привлекал внимание мирового сообщества к вопросу возрождения Аральского моря. И в этот раз он четко дал понять, что значимость данной экологической проблемы выходит далеко за пределы Центрально-Азиатского региона.Очевидно, что сама жизнь демонстрирует стратегическое видение казахстанского Лидера и сохраняющуюся до сих пор актуальность выдвинутых им предложений по общезначимым в мировом масштабе вопросам. В том числе это касается и предложения по разработке наднациональной мировой валюты, отвечающей целям и задачам глобального устойчивого развития и процветания. Впервые с таким предложением Нурсултан Назарбаев выступил в феврале 2009 года в своей статье «Ключи от кризиса». Представляется, что данная мера в случае ее реализации не просто позволит уйти от чрезмерного доминирования в глобальной экономике отдельно взятой валюты, но и станет одним из факторов сближения разных стран мира в интересах устойчивого глобального развития.Практически все озвученное Президентом РК в стенах ООН идет под знаком сплочения и объединения ради достижения общезначимых целей и задач, исключая какие-либо намеки на разобщение или противопоставление. Показательной в связи с этим стала также идея о создании Объединенного Евразийского экономического пространства, с которой он выступил в мае текущего года на 8-м Астанинском экономическом форуме. Теперь же Глава государства фактически представил ее как идею создания «Большой Евразии», призванную объединить в единый интеграционный проект Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП) и Европейский союз (ЕС). Основой для возможного первоначального сближения, судя по всему, могут стать взаимно интересующие данные межгосударственные объединения и участвующие в них страны проекты транспортно-коммуникационного назначения.Еще одним сплачивающим заинтересованные страны и международные организации фактором способны стать современные вызовы, включая терроризм и экстремизм. В интересах противодействия этим угрозам было предложено под эгидой ООН образовать антитеррористическую коалицию, разработать и принять всеобъемлющий документ по борьбе с терроризмом, перейти от рекомендательного к обязывающему характеру соответствующих резолюций и решений, унифицировать понятие экстремистских и террористических структур, нормы и правила действий против них и предоставить Совету Безопасности ООН исключительное право объявлять эти структуры вне международного права.Таким образом, Казахстан предложил вниманию мирового сообщества серию серьезно обоснованных и вполне реализуемых, при проявлении заинтересованными участниками международных отношений политической воли, инициатив антикризисного, антиядерного и антиэкстремистского характера.