Экономика
Комплексный план по восстановлению экономического роста не должен быть кулуарным – Дарига Назарбаева
Лаура Тусупбекова
Спикер Сената Дарига Назарбаева считает, что подготовка Комплексного плана по восстановлению экономического роста должна проходить с широким участием всех заинтересованных сторон. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она напомнила, что Правительству и Национальному банку поручено до 11 мая подготовить Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей.

"Судя по ситуации, в государственной поддержке нуждаются практически все отрасли экономики и население. (...) Полагаю, что основные положения плана действий Правительства необходимо обсудить с участием Парламента, регионов, представителей отраслей экономики и общественности. Это не должно быть документом, который принимается кулуарно. Эти вопросы волнуют все общество", - подчеркнула Дарига Назарбаева.

По ее мнению, сейчас необходимо выделить приоритетные направления плана действий в посткризисных условиях.

"Естественно, встает вопрос приоритетов. Сегодня они очевидны. На первом месте безопасность – продовольственная, санитарно-эпидемиологическая, импортозамещение. Снижение нефтяных доходов объективно сокращает возможности экспорта, а значит многое мы должны научиться делать сами. Особое внимание следует уделить стратегии развития агропромышленного комплекса", - сказала спикер.

Дарига Назарбаева отметила важность усиления контроля над расходованием выделенных на поддержку экономики средств.

"В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 триллионов тенге. Эти деньги направлены на реализацию антикризисных мер и предусматривают поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и граждан в этих непростых условиях. (...) Поручаю комитетам Сената вести постоянный мониторинг исполнения поручений Президента, взять на контроль реализацию антикризисных мер Правительства по своим направлениям, депутатам из регионов – по своим регионам", - отметила спикер.

Пандемия выявила немало проблем и в системе здравоохранения, считает Дарига Назарбаева.

"Пандемия радикально изменила приоритеты и ценности развития общества. Сохранение жизни и здоровья граждан всегда находились в центре государственной политики, но никогда еще эта задача не вставала так остро и так драматически. Отсюда повышенное, обостренное внимание всего общества к стратегии развития медицины в стране. Мы увидели проект списка системообразующих предприятий страны. Депутаты уже высказали свое отношение к принципам его формирования. Но возникает вопрос – а есть ли в этом списке хоть одно предприятие, которое производит медицинские маски или средства дезинфекции? А где в нем предприятия, которые по поручению Президента должны производить отечественные тест-системы, иммунобиологические препараты, быть готовыми производить вакцину против коронавирусной инфекции. Мы, действительно, собираемся и дальше эти жизненно важные товары импортировать за валюту в условиях падения доходов от добычи нефти и других полезных ископаемых?" - задалась вопросами глава Сената.

Кроме того, спикер Сената призвала уполномоченные органы обратить пристальное внимание на криминогенную обстановку в стране.

"Считаю, что необходимо уже сейчас разрабатывать планы по стабилизации криминогенной ситуации в городах после отмены карантина и режима ЧП. Возможно, необходимо будет на несколько месяцев сохранить, а то и усилить дежурство армейских подразделений и подразделений Национальной гвардии. Уверена, что горожане воспримут это с пониманием и одобрением. А еще нужны показательные суды над преступниками, задержанными за воровство и грабеж, с максимально жесткими мерами", - считает Дарига Назарбаева.

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