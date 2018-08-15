Комплексный план застройки Астаны рассмотрели на совещании в Правительстве
В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось совещание по вопросам проекта комплексного плана по застройке Астаны на 2019-2023 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе рабочего совещания был рассмотрен Комплексный план по компактной застройке Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. В частности, обсуждены вопросы строительства жилья, объектов среднего образования, здравоохранения и культуры, а также развития инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе проект новой транспортной системы (LRT). Отдельное внимание было уделено вопросам газификации и модернизации систем тепло-, электроснабжения, благоустройства города и работы индустриальных парков.
В целях создания благоприятных условий для наращивания социально-экономического потенциала столицы по поручению Главы государства акиматом был разработан проект Комплексного плана по компактной застройке Астаны. За последние 20 лет валовой региональный продукт города вырос почти в 224 раза, достигнув более 5 трлн тг (в 1997 – 25,7 млрд тг), что в пересчете на душу населения вдвое превышает среднереспубликанский показатель. Годовой объем инвестиций вырос в 50 раз, до 956,9 млрд тг (в 1997 – 19,3 млрд тг), отметили в пресс-службе.