Комплексный подход

Как сообщил аким города Нурбол Нурсагатов, в этом году планируется благоустроить 70 дворов. В проекте – укладка асфальта, установка малых архитектурных форм, обустройство детских и спортивных площадок. В поселках Восход и Восточный появятся парки и скверы.

Также градоначальник рассказал, что весной начнется посадка многолетних цветов, позволяю­щих значительно сэкономить бюджетные средства.

Как только за окном потеплеет, в городе займутся обновлением фасадов многоэтажек. В прошлом году 17 домов приобрели новый облик. В нынешнем планируется обновить фасады 32 зданий по проспекту Шакарима, улицах Валиханова и Момышулы. На некоторых из них появятся муралы.

К примеру, на стене многоэтажки по проспекту Шакарима появится мурал с изображением поэта. Аким города предложил специальной комиссии, в составе которой будут и представители средств массовой информации, выбрать дома для размещения настенной живописи.

Преобразятся и подземные переходы. На эти цели из городского бюджета выделено 80 млн тенге. Планируется покраска, установка камер видеонаблюдения и освещение.