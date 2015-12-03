​Комплексный подход к решению проблем

Хотелось бы остановиться на международном контексте Послания Президента, где анализируются современные вызовы. Новые тенденции в развитии межгосударственных отношений, в характере мировых хозяйственных связей, во взаимоотношениях разных политических систем позволяют говорить, что нынешний мир коренным образом отличается от того, каким он был прежде.

Специфика современного периода выражается в гипертрофированном проявлении ретроспективных негативных факторов экономического, социокультурного, мировоззренческого плана, которые препятствуют формированию принципиально обновленных и устойчивых механизмов международных отношений. Мир в XXI веке становится все более тревожным и неустойчивым. Все большую амплитуду набирают конфликты – от социальных до межнациональных, межгосударственных, региональных.

Переживаемый всплеск локальных конфликтов и войн, увеличение потоков нелегальной миграции, усиление деятельности экстремистских и террористических организаций не случайность, а отражение общемировой ситуации. Все это оборачивается национальными кризисами то в одной, то в другой стране, а это в свою очередь влияет на общемировую обстановку, подрывая международную стабильность.

Сейчас уже нет четкой грани между военной и невоенной сферами безопасности, нет четкой границы и между внутренней и внешней безопасностью государств. Мир глобализируется, и укрыться от современных угроз не удастся никаким нейтралитетом, взаимными санкциями и жесткими визовыми режимами.

В Послании Президентом Назарбаевым было заявлено, что «развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых и региональных центров силы. Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей».

Казахстан уже поставил амбициозные задачи и активно участвует в процессе принятия решений, осуществляя на практике идеи безопасности и миротворчества. Наша страна активно инициирует и модерирует многообразные многосторонние форматы решения региональных проблем. Это инициативы по созданию СВМДА, ЕврАзЭС, ШОС, ЕАЭС. Конструктивная деятельность РК в рамках ШОС и ОДКБ позволяет рассчитывать на рост геостратегического потенциала страны.

Республика проводит многовекторную политику и может выступать в роли посредника в улаживании споров и конфликтов. Поскольку современный Казахстан представляет собой уникальную модель сосуществования представителей различных этносов и конфессий и выступает за развитие диалога цивилизаций, культур и религий, он может служить хорошим примером для стран, имеющих проблемы с обеспечением мира внутри своих территориальных границ.

В своем Послании Президент особо подчеркнул поддержку внешнеполитического и экономического курса страны. «…Своей взвешенной внешнеполитической деятельностью мы приобрели много друзей по всему миру. Они поддерживают нас. Вы были свидетелями моих визитов и переговоров с лидерами ведущих стран мира…»

Действительно, внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по укреплению безопасности, а также в продвижении мира и стабильности находят положительный отклик со стороны всего международного сообщества.

В Послании очевидным рефреном прослеживается тезис о том, что миросистема переживает период существенной перестройки, которая будет проходить в рамках переоценки иерархии современных угроз и поиска согласованных и приемлемых подходов. В условиях усложнения международных отношений Республика Казахстан должна принимать во внимание изменения в современном мире и активнее разрабатывать новые конфигурации, позволяющие вписаться в формирующуюся систему с новыми угрозами и в то же время с новыми возможностями.

Сегодня на рубеже третьего тысячелетия человечество не вправе упустить открывшуюся перспективу укрепления международного мира, утверждения принципов права и норм нравственности, которые в условиях нынешнего многополярного мироустройства должны лечь в основу нового глобального равновесия и устойчивого развития. Многополярный равноценный мир может возникнуть только на базисе высших проявлений цивилизационного процесса, что требует сложного сочетания наиболее перспективных систем ценностей морального, инновационного, технологического характера. И это неоднократно подчеркивал и подчеркивает Глава нашего государства.