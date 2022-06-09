Комплект книг за 57 млн тенге хотели купить чиновники в Алматинской области

Сотрудники департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области выявили факт необоснованного завышения цен посредством информационно-аналитической системы "Единое окно закупок", сообщает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, чиновники в Алматинской области хотели приобрести комплект книг за 57 млн тенге.

"Такую стоимость указали на сайте госзакупок специалисты отдела образования Сарканского района", - отметили в Антикоррупционной службе.

Также, нарушения при расходовании бюджетных средств выявили и в управлении внутренней политики Алматинской области.

Там, совместно с КГУ "Қоғамдық келісім", на проведение опроса планировали потратить более 33 млн тенге.

"Благодаря веб-порталу "Единое окно закупок" в регионе обеспечено рациональное использование бюджетных средств на сумму более 972 млн тенге", - отметили в областном департаменте Антикора.

В ходе мониторинга антикоррупционной службой удалось вернуть в госказну почти миллиард тенге, добавили в пресс-службе.