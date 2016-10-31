Экономика
Компоты по бабушкиным рецептам производят на мини-заводе в Акмолинской области
В поселке Шантобе Акмолинской области в мини-цехе варят и выпускают компоты на старинным рецептам, сообщает 24.kz
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Меньше чем за год здесь сварили несколько тысяч банок домашнего компота. Продукцию по достоинству оценили не только жители Кокшетау, но и столицы.
Секрет успеха, по словам руководителя предприятия Оксаны Исембековой, прост: только натуральные фрукты и забытый бабушкин рецепт.
"Разработали собственный стандарт производства компотов, теперь наименований компотов будет больше, в настоящее время производим более 20 наименований", – сказала Оксана Исембекова.
Ягоды и фрукты цех закупает у местных дачников. Большой популярностью пользуются напитки из черноплодной и красной рябины, клубники, смородины, винограда и сливы.
"Делаем компоты из винограда, яблок, слив, груши... У нас много дач, рецепты у нас бабушкины, как раньше еще делали в свое время", – поделилась работница цеха Фрида Майер.
Чтобы открыть цех, предпринимательница воспользовалась поддержкой государства. Льготный кредит позволил приобрести оборудование и стеклотару.
В ближайшем будущем здесь планируют производить полезные сухофрукты и заняться сушкой грибов.