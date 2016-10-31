Экономика
Компоты по бабушкиным рецептам производят на мини-заводе в Акмолинской области
В поселке Шантобе Акмолинской области в мини-цехе варят и выпускают компоты на старинным рецептам, сообщает 24.kz.

Меньше чем за год здесь сварили несколько тысяч банок домашнего компота. Продукцию по достоинству оценили не только жители Кокшетау, но и столицы.

Секрет успеха, по словам руководителя предприятия Оксаны Исембековой, прост: только натуральные фрукты и забытый бабушкин рецепт.

"Разработали собственный стандарт производства компотов, теперь наименований компотов будет больше, в настоящее время производим более 20 наименований", – сказала Оксана Исембекова.  

Ягоды и фрукты цех закупает у местных дачников. Большой популярностью пользуются напитки из черноплодной и красной рябины, клубники, смородины, винограда и сливы.

"Делаем компоты из винограда, яблок, слив, груши... У нас много дач, рецепты у нас бабушкины, как раньше еще делали в свое время", – поделилась работница цеха Фрида Майер.

Чтобы открыть цех, предпринимательница воспользовалась поддержкой государства. Льготный кредит позволил приобрести оборудование и стеклотару.


В ближайшем будущем здесь планируют производить полезные сухофрукты и заняться сушкой грибов.

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Где в столице свежий воздух?
Какой портрет, какой массаж!
Девушки идут без поражений
Семья – сакральная ценность
Гонка сильнейших
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Недетские страдания
Ход королевы
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Садоводы поливают грядки... бензином
Хлорелла его побери!
Дружба у нас в крови
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима района
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Экономика , Общество
Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков?
Правительство , Экономика
Реализацию нацпроекта по развитию регионов активизируют в К…
Экономика
Как будут развивать села и моногорода в Казахстане
Экономика
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от котор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]