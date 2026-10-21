Композиторов и поэтов приглашают принять участие в конкурсе патриотических песен

Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Призовой фонд проекта – 30 млн тенге

Фото: МКИ

В преддверии 35-летия Независимости РК объявлен республиканский конкурс патриотических песен. Его цель – поддержка талантливых авторов, создание новых музыкальных произведений о Родине и популяризация патриотической песни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

К участию приглашаются поэты и композиторы со всей страны, в том числе начинающие авторы. На конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся и не исполнявшиеся песни.

Конкурс проводится по трём направлениям: патриотические песни в маршевом ритме, лирические и современные патриотические песни. Участники могут представить произведения в одном или нескольких направлениях.

Работы оценит экспертный совет, в состав которого вошли композиторы, поэты и специалисты в области музыки. Основными критериями станут качество музыки и текста, оригинальность замысла и эмоциональное воздействие произведения на слушателя.

По словам члена экспертного совета, поэта Калкамана Сарина, конкурс призван поддержать создание песен, отражающих дух времени, раскрывающих темы Родины и национальной идентичности и находящих отклик у слушателей.

Общий призовой фонд конкурса составляет 30 млн тенге. Средства предоставлены спонсорами.

Предусмотрены следующие награды:

Гран-при – 6 млн тенге;

I место – три премии по 4 млн тенге;

II место – три премии по 3 млн тенге;

III место – три премии по 1 млн тенге.

Заявки принимаются до 5 декабря 2026 года на данном сайте. Победителей объявят в преддверии Дня Независимости РК. 

#конкурс #песни #композиторы #поэты #МКИ

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