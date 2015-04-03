Компьютер вреден для здоровья

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Тургун Сыздыков презентовал основные аспекты своей предвыборной платформы.

В первую очередь он отметил, что деятельность Коммунистической Народной партии Казахстана основывается на идее научного социализма, марк­систско-ленинского учения и прогрессивной общественной мысли.

– Мы действуем на научной и идеологической основе марксизма-ленинизма как единой материалистической теории общественного развития. Марксизм для коммунистов – творческая наука, постоянно развиваю­щаяся по мере изменения окружающего мира, накопления и осмысления новых фактов и явлений в общественном развитии, – сказал Т. Сыздыков.

Как подчеркивается в предвыборной платформе кандидата: «Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить пропаганду марксизма-ленинизма и программных положений Коммунистической Народной партии Казахстана и ее деятельности».

Вместе с этим Тургун Сыздыков обратил внимание аудитории на еще один аспект своей платформы – негативные стереотипы западной культуры.

– Западные ценности целенаправленно формируют вульгарное потребительство, которое обесценивает мораль, – заявил он в своем выступлении.

Существует информационное воздействие, прямо угрожающее психическому или физическому здоровью человека.

– Например, даже прос­тые компьютерные игрушки наносят непоправимый вред психическому и физическому здоровью, – подчеркнул Т. Сыздыков.

«Кризис западной культуры, вызванный формированием в европейских странах структур общества потребления, вступает в глубокое противоречие с претензиями западной цивилизации на монопольное производство универсальных ценностей и норм социальной жизни», – особо отмечается в предвыборной платформе кандидата.

Также в ходе встречи первый секретарь Костанайского обкома Алпысбай Алимбаев рассказал о работе регионального предвыборного штаба.

– Предвыборный штаб нашего кандидата осуществляет агитацию, проводит соответствующую информационную работу. В нашем штабе пять доверенных лиц, они занимаются в том числе размещением агитационной продукции, подготовкой встреч с населением, – проинформировал А. Алимбаев.