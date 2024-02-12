На 15 млн тенге обокрали компьютерный клуб в Караганде

Оборудование на 15 млн тенге похитил из компьютерного клуба житель Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в полицию Караганды обратился 33-летний владелец компьютерного клуба. Он сообщил, что неизвестный проник в заведение и похитил оборудование – мониторы, процессоры, материнские платы и видеокарты. Материальный ущерб составил 15 млн тенге.

При осмотре места происшествия полицейские обратили внимание на отсутствие следов взлома. Предположительно, что злоумышленник воспользовался ключами, которые каким-то образом попали к нему. Также он знал о предметах, которые представляют особую ценность.

— Выяснилось, что незадолго до хищения из компьютерного клуба уволился 23-летний программист, у которого имелись ключи от всех помещений. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что ведется досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.