Компьютеры госслужащих РК будут отключаться автоматически в конце рабочего дня

Во всех государственных органах планируют внедрить систему автоматического отключения компьютеров в конце рабочего дня. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Необходимо проработать внедрение во всех госорганах гибкого графика, системы автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня. Вы знаете, критика была со стороны Главы государства. Сегодня эти вопросы пилотно поддержаны во многих госорганах, практически решены вопросы централизованного отключения компьютеров в 18:30. Я считаю, что нам надо проконтролировать... ", – сказал Шпекбаев на расширенном заседании коллегии АДГСПК РК.
Он также отметил, что необходимо добиться, чтобы у госслужащих соблюдался оптимальный баланс между работой и личной жизнью.