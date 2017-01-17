​Кому достанутся ключи?

Завершился первый этап розыгрыша призов Универсиады-2017, в котором участвовали билеты, приобретенные до 11 января. 12 счастливчиков получат от организаторов и официальных партнеров зимних Игр прекрасные призы. Список выигравших билетов опубликован на официальном сайте 28-й Всемирной зимней Универсиады, а также на странице Facebook.

Организаторы информируют, что обратиться за получением выигрыша можно в Дирекцию 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы по адресу: ул. Байзакова, 280, север­ная башня, либо по телефону 8 (727) 313-23-25.

Напомним, что розыгрыш призов стартовал 20 декабря 2016 года и будет проходить в два этапа. Его участниками могут стать граждане РК старше 18 лет, купившие билеты на все спортивные события в рамках Игр. Уникальный девятизначный номер билета участвует в розыгрыше.

Во втором этапе розыгрыша призов примут участие все билеты, приобретенные до 8 февраля текущего года. Среди призов, которые будут разыграны, – два тура на Азиатские игры в Саппоро, а также суперприз – двухкомнатная квартира в жилом районе «Алмалы».

Кстати, этот район расположен напротив главного объекта Универсиады – Ледового дворца Almaty-Arena. После проведения соревнований горожане смогут заниматься здесь фигурным катанием, плаванием, художественной гимнастикой, боксом, борьбой и многими другими видами спорта.

Отметим, что приобрести билеты на Универсиаду-2017 можно на сайтах almaty2017.kz, ticketon.kz, kassir.kz, fisutickets.com, а также в кассах городов Алматы и Астаны. Подробнее об адресах касс можно узнать на сайте http://kassir.kz/universiade/kassy-u.