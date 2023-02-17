Кому это надо?

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Одно из самых ярких для меня воспоминаний из детства – мое упорное сопротивление занятиям музыкой. Поймет меня лишь тот, кто сам когда-то столкнулся с подобным.

Музыкой я не хотела заниматься с самого начала – со второго урока примерно. Очарование белых клавиш меня не накрыло, но быстро пришло понимание, что три урока в музыкальной школе в неделю – это не самое страшное; гораздо страшнее заниматься дома самостоятельно, желательно хотя бы пару часов.

Ни пару часов, ни даже пару минут упражняться хотя бы в гаммах желания не было. Я уныло тыкала пальцами в клавиши, симулируя разминку, потом нехотя наигрывала самые простые этюды. У меня чудесно тянулись пальцы, я захватывала чуть не две октавы разом, но на этом мои музыкальные способности кончались: как по мне, то про отсутствие у меня склонностей (про талант вообще молчу) было понятно сразу же. У меня не было (и, естественно, нет) слуха, у меня не получалось подбирать на слух мелодии, я отчаянно фальшивила, мазала мимо верных нот, но не всегда это понимала. Но учительница была крайне терпелива, а мама – крайне настойчива. Меня даже привели в хор, но кроме опять-таки мимонотного попискивания дождаться от меня успехов не получилось. Хотя для поддержки штанов хоровик при всей группе сообщил, что у меня вполне себе недурственное сопрано.

Дальше – хуже. Дома порой доходило до ругани, когда я в очередной раз начинала увиливать от занятий. Водили меня в музыкалку в утренние часы, то есть надо было рано встать, быстро сделать уроки и успеть позаниматься музыкой. Мама звонила с работы, чтобы узнать, села ли я за пианино. Бабушка напоминала каж­дые 10 минут. Хотя, думается мне, бабуля прекрасно понимала, как мне не нравится все это, а потому шибко не наседала на меня, чем я и пользовалась. В группе поддержки у меня была и соседка снизу, которая при первых же звуках начинала стучать шваброй к нам в пол, и я тут же делала испуганно-виноватые глаза и соскакивала со стула – ну не мучить же звуками бедную старушку?

Прошло уже больше 20 лет, а я все думаю: вот кому были нужны эти мучения? Страдала я, нервничала мама, мучилась, я уверена, моя преподавательница. Хотя, надо признать, мне попался крепкий орешек: наперекор моему железному нежеланию в ее лице мне выпало такое же крепкое желание научить меня хоть чему-то. Но, опять-таки, ради чего? Просто из чувства долга? Ведь учительница даже приходила к нам домой, давая мне частные уроки – так хотела моя мама. Спросила как-то ее: зачем было заставлять ребенка делать что-то через рыдания? Мама ответила: «Мне так нравилось всегда, когда кто-то играл на пианино, хотелось, чтобы и ты так умела».

Но ведь я-то не хотела! Если что-то не носит жизненно необходимый характер, то зачем себя мучить? Не нравятся яблоки – не ешь их; не умеешь и не любишь танцевать – не танцуй; не понимаешь физику за 10-й класс – это не повод расколотить голову об стенку, пытаясь постичь непостижимое. Это не значит, что надо «забить» на все неудобное и неважное (в твоем понимании), но в буквальном смысле насиловать себя и уж тем более других – да кому оно надо? И ладно бы у меня был талант или хотя бы минимальные способности, так ведь нет: медведь отдавил мне ухо напрочь, диезы и бемоли сливались в единую кляксу, а кисть руки упорно не хотела быть «кругленькой».

Может, я неправильная мать, но видя, что у кого-то из моих сыновей действительно не лежит душа к занятиям плаванием, например, всегда нахожу компромисс: нельзя из-за моего «вот так правильно» делать кого-то несчастным. Правда, к учебе это не относится – пусть даже и не рассчитывают на снисхождение…

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