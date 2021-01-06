О том, кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году, рассказали в пресс-службе филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по городу Нур-Султан, передает Kazpravda.kz.
"С 1 января 2020 года начата реализация обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Система ОСМС основана на равном доступе всех застрахованных к пакету услуг, вне зависимости от размера взноса. При этом при обращении за помощью по ОСМС пациента не ограничивают в объеме и стоимости медицинских услуг.
На данное время медицинские услуги оказываются по двум пакетам: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В этом направлении в 2021 году работа продолжается", – говорится в сообщении.
Кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году?
Проверьте свой статус застрахованности удобным способом:
– сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в правом нижнем углу);
– сайт "электронного правительства" egov.kz (в Личном кабинете и в разделе "Здравоохранение");
– saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню "Определить статус застрахованности");
– мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню "Определить статус застрахованности").
Сколько платить за ОСМС?
Если вы не застрахованы, определите размер ежемесячного платежа за ОСМС по категории плательщика:
– 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает государство;
– наемные работники – оплату производит бухгалтерия работодателя в размере 2% от объекта исчислений взносов и 2% от фонда оплаты труда;
– ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной практикой – 5% от 1,4 МЗП (МЗП в 2021 году составляет 42 500 тенге, как и в 2020 году, поэтому размер платежа остается прежним – 2975 тенге в 2021 году);
– самозанятые (лица, оказывающие услуги без наемных работников и регистрации ИП)/ плательщики ЕСП – 1 МРП (2917 тенге на 01.01.2021 г.) для городов республиканского и областного значения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП (1458,5 тенге на 01.01.2021 г.);
– самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП (2125 тенге в 2021 году, так как размер МЗП не изменился);
– физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% от дохода, при этом максимально возможный платеж 8500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 х 2% = 8 500).
Где платить за ОСМС?
Оплатить взносы и стать застрахованным можно через:
– банки второго уровня и их интернет-сервисы;
– мобильное приложение Kaspi.kz;
– отделения АО "Казпочта";
– терминалы оплаты (Qiwi, Kassa24 и др.);
– терминалы моментальной оплаты в медорганизациях.