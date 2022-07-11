Кому из казахстанцев не надо платить госпошлину за паспорт и удостоверение

Кто из казахстанцев освобожден от оплаты государственной пошлины за удостоверение и паспорт, рассказали в Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz.

При получении услуг по выдаче паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства в ЦОНах, согласно Налоговому кодексу РК, определенные категории клиентов освобождаются от оплаты госпошлины.

Так, не должны платить госпошлину:

- ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

- Герои Советского Союза и Социалистического труда;

- инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка с инвалидностью;

- престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

«Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину, то можете вернуть свои деньги. Для этого вам сначала необходимо обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Казахстана и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст вам справку о невостребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы», – разъяснили в госкорпорации.

После принятия заявления налоговый орган возвращает деньги на счет клиента в течение 5 рабочих дней.