Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года

Семьи категорий «А» и «В» не смогут получать отдельные выплаты, кроме предусмотренных законом случаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2027 года в Казахстане при назначении 14 видов государственных пособий начнут учитывать уровень социального благополучия семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Право на ряд пособий определяется по социальному статусу. В результате семьи с одинаковым количеством детей могут получать одинаковые выплаты, хотя их материальное положение существенно различается.

В Минтруда привели пример двух семей, в каждой из которых воспитываются четверо детей. Одна имеет собственное жилье, дорогой автомобиль, стабильный доход и бизнес. Другая живет в небольшой квартире, родители работают по найму и не располагают дополнительными материальными ресурсами.

Несмотря на одинаковое количество детей, потребность этих семей в государственной помощи различается.

«С 1 января 2027 года принцип нуждаемости будет применяться к 14 видам государственных пособий. Для семей категорий «А» и «В» соответствующие выплаты не будут назначаться, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Семьи категорий «С», «D» и «Е» сохранят право на указанные меры поддержки при соблюдении установленных условий», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Оценивать материальное положение будут с помощью Цифровой карты семьи. Система учитывает сведения из государственных баз данных, в том числе о занятости, жилищных условиях, имуществе, предпринимательской деятельности и кредитных обязательствах.

По результатам оценки семьи разделят на пять категорий:

«А» — высокий уровень благополучия;

«В» — состоятельный;

«С» — удовлетворительный;

«D» — экономически уязвимый;

«Е» — экономически и социально уязвимый.

При этом наличие квартиры или автомобиля само по себе не означает, что семья относится к обеспеченной категории. Решение будут принимать на основе совокупности показателей.

В ведомстве подчеркнули, что изменения коснутся только 14 видов пособий. Порядок назначения остальных 22 видов выплат из республиканского бюджета останется прежним.

Новый подход призван направить государственную поддержку прежде всего семьям, которые больше всего в ней нуждаются.