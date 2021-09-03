Коронавирус
Кому положено бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус
В Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому положено бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.    

В каких случаях ПЦР-тестирование проводится бесплатно:

- по медицинским показаниям при обращении в фильтр кабинет - при наличии признаков ОРВИ и вирусной пневмонии;

- при вызове мобильной группы по наблюдению за больными коронавирусной инфекцией;

- при экстренной госпитализации в стационар в случае положительного результата экспресс-теста;

- пациентам, направленным на плановую госпитализацию или догоспитальное обследование;

- беременным женщинам для госпитализации на родоразрешение в сроке от 37 недель;

- пациентам, находящимся на гемодиализе.

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