Коронавирус
Кому положено бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус
В Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому положено бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает Kazpravda.kz
. В каких случаях ПЦР-тестирование проводится бесплатно:
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по медицинским показаниям при обращении в фильтр кабинет - при наличии признаков ОРВИ и вирусной пневмонии;
- при вызове мобильной группы по наблюдению за больными коронавирусной инфекцией;
- при экстренной госпитализации в стационар в случае положительного результата экспресс-теста;
- пациентам, направленным на плановую госпитализацию или догоспитальное обследование;
- беременным женщинам для госпитализации на родоразрешение в сроке от 37 недель;
- пациентам, находящимся на гемодиализе.