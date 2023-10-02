Кому придется свалки разгребать?

Пока Правительство, озабоченное недостаточностью мер, принимаемых в сфере управления бытовыми отходами, требует до 1 ноября утвердить в регионах очередные программы по мусорному противодействию, местные власти ломают голову над вопросом, как выполнить поручение Премьер-министра и вдвое сократить число стихийных свалок.

По данным областного управления природных ресурсов и природопользования, на территории региона с начала года выявлено более 100 мест несанк­ционированного складирования ТБО – твердых бытовых отходов.

Вопросы, связанные с вывозом, размещением и утилизацией мусора, были и остаются актуальными не первый год. Как сообщила заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и природопользования Нургуль Калиева, в Атырау разработана региональная программа, направленная на создание полигонов ТБО. Для закупа ангаров и сортировочных комплексов за два года из местного бюджета выделено 645 млн тенге. Еще свыше 590 млн тенге ассигновано на работы по определению и отводу земельных участков, оформ­ление земельных актов, ограждение территории, на подготовку технико-экономичес­кого обоснования, разработку проектно-сметной документации.

Для сокращения стихийных свалок, безус­ловно, необходимо размещать пов­семестно мусорные контейнеры. А их на сегодня катастрофически не хватает. Городские власти в ближайшее время планируют приобрести до 1 000 единиц евроконтейнеров. По словам директора специализированного предприятия по уборке мусора Алмаса Изтлеуова, за счет собственных средств они ежегодно обустраивают 70–80 контейнерных площадок.

Предприятие в смену сортирует около 40 тонн мусора, или 15% от общего объема поступающего вала отходов. В целом на уборку территории Атырау ежегодно выделяется 2 млрд тенге, в этом процессе задействовано 350 рабочих спецавтобазы.

В рамках требований Экологического кодекса на разработку программы переработки твердых бытовых отходов в городах и районах региона предусмотрено выделить 78 млн тенге бюджетных средств. Сегодня из 55 полигонов области только восемь имеют разрешение на размещение ТБО.

В регионе существует проблема не только сбора, но и сортировки ТБО. К примеру, в прошлом году по области было собрано свыше 235 тыс. тонн мусора, из этого объема отсортирована лишь треть. В нынешнем году и того меньше.

– Ежедневно силами нашего предприятия с территории областного центра вывозится на полигон до 300 тонн твердо-бытовых отходов и строительного мусора, – рассказал Алмас Изтлеуов.

Что касается сортировки, то к концу 2024 года в городе запланирован ввод в эксплуатацию комплекса по сортировке и переработке ТБО стоимостью 1 млрд тенге. Инвестиции – частные. На сегодня выполнена проектно-сметная документация, которая отправлена на госэкспертизу. Как только будет получено положительное заключение, начнутся строительно-монтажные работы.

Свою позицию по данной проблеме выразили и местные народные избранники. По мнению депутата областного маслихата Нурлана Кайрденова, в целом работа в данном направлении идет слабо, особенно в районах.

– Мероприятия по сортировке и переработке ТБО внедряются медленно, бессистемно либо не выполняются вов­се, хотя включены в тариф. К примеру, в Исатайском районе, который я представляю, за это с населения и юридических лиц взимается оплата. Раз эти мероприятия де-факто не выполняются, значит при формировании тарифа на вывоз ТБО такие статьи расходов, как сортировка или переработка, должны быть убраны. Пока только ведутся закуп контейнеров, обустройство контейнерных площадок, инфраструктуры для сортировки.

Поэтому в тариф затраты по сортировке и переработке ТБО надо включать только тогда, когда эти работы начнут реально выполняться, а не заранее. Пока фактически осуществляются лишь сбор и вывоз мусора, а также его захоронение на полигонах, – говорит Нурлан Кайрденов.

По словам депутата, в настоящее время в районах фактически отсутствуют мусорные полигоны, отвечающие современным требованиям. Там требуется форсировать усилия как по созданию современных полигонов ТБО, так и цент­ров по сортировке отходов.

Сложившаяся ситуация, когда деньги взимают, а работу не делают, не устраивает большую часть населения региона, для которых с 1 августа увеличили тариф на вывоз ТБО. На сегодня для физических лиц данная плата составляет 379,50 тенге на человека для жителей многоквартирных домов и 409,26 тенге – для частного сектора (раньше было 197 и 214 соответственно).