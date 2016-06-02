​Кому работать в поле?

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Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область

Наша газета не раз поднимала проблему трудоустройства подрастающего поколения. С той же частотой мы рассказывали о проб­лемах крестьянских хозяйств, которым не хватает рабочих рук – зоотехников и пастухов, доярок и агрономов. Фермеры обеспечивают работников проживанием, питанием, создают все условия для профессио­нального роста, но... вынуждены брать на работу мигрантов из соседних республик – неприхотливых и прилежных трудяг.

На недавнем брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Мейрим Калауи еще раз озвучил эту тему, приведя в пример парадоксальную ситуацию, когда студенты агротехнического колледжа отказались поработать в летнее время на земле!

Молодежный проект «Жас Агро», стартовавший в регионе, должен был привлечь внимание молодежи к сельскому хозяйству, дать возможность побывать в роли крестьянина. Об этом организаторы рассказали на встречах со студентами. Одно из направлений – создание молодежных овощеводческих бригад для работы на специально отведенном участке площадью 4 га. К участку подведена система полива, агротехнический колледж предоставляет свою технику. Руководить работой на поле будет квалифицированный агроном. При этом проект обеспечен всем необходимым – транспортные расходы, приобретение ГСМ и инвентаря, а также питание участников покрывается из бюджета.

После презентации проекта заинтересованность проявили 60 студентов агротехнического колледжа. Где еще получишь такую возможность опробовать на практике полученные знания?! Да и в будущем пригодится этот опыт. Организаторы честно рассказали, что ждет участников этого «реалити-шоу»: «Поработаете до осени, зарплата не предусматривается, но дается возможность реализовать выращенный урожай. Главное условие – работать на земле надо будет по-взрослому – от рассвета до заката», После такой перспективы потенциальных крестьян не осталось.

– К сожалению, молодежь не хочет работать в сельском хозяйстве. Наши предприниматели, занятые в аграрной сфере, бьют тревогу – выпускники колледжей и вузов не идут к ним. Ни для кого не секрет, кто сегодня работает на полях крестьянских хозяйств, – констатировал М. Калауи.

Тем временем поучаствовать в проекте захотели студенты Атырау­ского института нефти и газа! Эти 15 ребят приехали учиться в Атырау из южных регионов Казахстана по программе «Серпін-2050». Несмотря на то что они с осени прошлого года не были у себя дома, решили остаться и поработать на земле.

Это что же получается – атырау­ские юноши и девушки, студенты агротехнического колледжа, кстати, будущие специалисты в сфере сельского хозяйства, уже сейчас не хотят работать на земле?! Зато приехавшие из южных регионов ребята согласились развивать сельское хозяйство. Заметьте, будущие нефтяники...

По мнению руководителя общественного объединения «Независимое поколение Казахстана» («НПК») Улугбека Тналиева, не первый год реализующего проекты в молодежной среде, проблема носит комплексный характер.

– В ходе проекта по профориентации среди школьников мы проводим тестирование, которое помогает выявить склонности ребенка к той или иной сфере. Однако в обществе все еще бытует мнение о «непрестижности» рабочих профессий», – говорит У. Тналиев. Он отмечает, что сами родители, вопреки всему, настаивают на получении детьми диплома, а не специальности. Поэтому все так же плотен поток будущих юристов, банкиров и экономистов, а в агрономы – очереди нет.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию не лучшим образом, является низкий уровень зарплат сельчан, хотя они к номинальным деньгам получают прибавку в виде того же молока, мяса и овощей, добытых собственным трудом. Сказывается и царившее долгие годы благоденствие нефтяников, получавших по несколько сотен тысяч за вахту. Молодежь нефтяных регионов предпочитает сидеть на шее у родителей в надежде, часто несбыточной, устроиться в нефтегазовую компанию и жить припеваючи.

Ситуация на рынке сырья и, как следствие, сокращение рабочих мест, в том числе и в нефтесервисных предприятиях, должна бы охладить пыл несостоявшихся «нефтяников». Но трезво посмотреть на вещи не все желают. Некоторым стыдно и не престижно пойти на биржу труда, обучиться новой специальности или поехать в аул, чтобы обеспечить хотя бы свое пропитание. Легче валяться на диване и винить в своих бедах всех вокруг.

Руководитель общественного объе­динения «НПК» считает, что справиться с ситуацией может помочь ряд мер. Во-первых, ранняя, начиная с 7–8 классов, профориентация с акцентом на получение рабочих, технических специальностей. Во-вторых, активное участие родителей в этом процессе. А в-третьих, необходимо в школах на должном уровне возродить прежний опыт учебно-производственных классов, чтобы дети с ранних лет учились что-то делать собственными руками. Возможно, тогда они начнут понимать цену труда, крестьянского в том числе.

P. S. Когда материал готовился к печати, руководство агротехнического колледжа сообщило, что студенты не совсем поняли суть проекта, поэтому не решились в нем участвовать. В то же время для полноценного обучения в рамках дуальной системы учащиеся проходят практику и обучение в одном из крестьянских хозяйств региона.

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