В одни ворота

Как свидетельствует экономическая практика, мельница поступательного развития приводится в движение именно конкурентной средой, где на каждый потребительский спрос приходится по максимуму предложений. Но как усилить конкуренцию на рынке?

Сейчас в Казахстане одной из наиболее интегрированных и прозрачных систем, дающих возможность уполномоченным госорганам, в том числе антимонопольному ведомству, контролировать правовую ситуацию в сфере конкуренции, считается электронный портал госзакупок Минфина РК. Но электронный формат – лишь мобильное средство. И оно не способно само по себе избавить бизнес от формальных тендеров и порочной практики определения поставщиков товаров и услуг по неписанным правилам «местной специфики».

Сегодня многие векторы институциональных и других реформ в нашей стране направлены на создание совокупности предпосылок для усиления рыночной состязательности. В основу Стратегического плана развития нацио­нальной экономики до 2025 года заложена новая модель экономического рос­та, которая должна реализовываться в условиях увеличения конкуренции и усиления потенциала регионов. Однако в данном процессе, как считают эксперты, важно не только создавать правовые и другие условия, но и формировать культуру конкурентных отношений. Именно об этом говорит Президент в своем Послании, отмечая необходимость обеспечения максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге бюджетных средств.

«Как показывают результаты проверок, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на этапе разработки проектной документации. Существуют проекты, которые не доводятся до конца или изначально не имеют перспектив», – отмечает Президент в Послании.

Констатируя данную ситуацию, Глава государства определил и причину подобного отношения к делу – безответственность. Как известно, это понятие настолько емкое, что перечислить все его синонимы сразу невозможно. Но в той практике, о которой мы повествуем ниже, речь идет вовсе не о банальном головотяпстве, а безответственности целенаправленной, или «игре в одни ворота». Это сфера госзакупок, где даже с переводом конкурсных процедур в электронный формат не изжиты многие проблемы, связанные с лоббированием интересов одних и тех же компаний, затягиванием конкурсных процедур и их результатов, что явно не способствует ни качественной реализации госпрограмм, ни росту и закалке предприятий в условиях конкуренции.

По большому счету, протекционизм в госзакупках – это палка в колесо стратегических приоритетов государства. Но проблема состоит в том, что таковых «палок» в этой сфере великое множество, и их тиражирование происходит при парадоксальном ослаблении антимонопольного иммунитета экономики.

Тендер – не игрушка

Систематическое неосвоение бюджетных средств, выделяемых регионам на реализацию социально-экономических программ, и обыкновение «форсировать события» к концу года, – одна из закоренелых проблем отечественной управленческой практики. Ежегодно в регионах либо из-за отставания от графика работ, либо по причине их полного срыва не сдаются к сроку объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, других социально важных сфер.

В Правительстве не раз обсуждалась эта тема. Например, только в 2017 году к началу нового учебного года по объектам образования в ряде регионов наблюдалось неосвоение средств, выделенных в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Так, в Акмолинской области не освоили 750 млн тенге, предусмотренных на строительство школы в Щучинске. В Мангистауской области по 4 школам сумма неосвоения составила 1,5 млрд тенге.

В Туркестанской области неосвоенными остались 600 млн тенге, которые были выделены на завершение строительства 5 школ. Основная причина тому – чрезмерно запаздывающие конкурсные процедуры по определению строительных подрядчиков.

Актуализируя данную проблему, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев счел нужным подчеркнуть, что такая ситуация повторяется из года в год. И сколь ни говори об этом, а деньги по-прежнему не осваиваются в положенные сроки.

– Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, страдают дети, – отметил Премьер-министр.

Глава Правительства выразил недовольство и по поводу медлительности темпов строительства студенческих общежитий в рамках Пяти социальных инициатив на одном из недавних заседаний в Үкімет Үйі, где обсуждались вопросы исполнения республиканского бюджета и способы реализации задач, сформулированных Президентом страны. При этом выяснилось, что на пути ускоренной реализации данной инициативы маячат глухие болота бюрократической системы, инстанции-подстанции, регламенты и нормативы.

Между тем условия рыночной конкуренции и выбор подрядных организаций по установленным правилам госзакупок предусматривают возможность обжалования результатов тендеров третьими лицами, что нередко ввергает процесс определения поставщиков товаров и услуг в полосу бесконечных проверок и судебных разбирательств.

На портале госзакупок есть функционал для обжалования итогов проводимых конкурсов по госзакупкам. Посредством него любой участник конкурсных процедур, считающий, что его пакет предложений отклонили необоснованно, может подать жалобу в контролирующий орган Минфина. В конечном итоге «разбор полетов» приводит к позднему началу работ на объектах социальной и другой сферы. Причем вся нагрузка по выполнению объемов строительного монтажа выпадает в основном на второе полугодие, что неминуемо оборачивается авралами на объектах, гонкой и низким качеством строительства.

В июле нынешнего года мне довелось наблюдать, как некая организация проводила в столице дренажные мероприятия с целью отвода грунтовых вод из подвальных помещений одного из жилых домов. Но почему эта работа с проделыванием «лунного кратера» в дорожном покрытии была начата не до, а после юбилея столицы?

Из нашего разговора с подрядчиком выяснилось, что прежде чем приступить к осушению подвала, ему пришлось пройти сквозь «тернии» длительных проверок финконтроля и судебных тяжб, доказывая законность состоявшихся конкурсных процедур. В результате фирмы-конкуренты получили, соответственно, «дырку от бублика», а победившая строительная компания – важный урок на тему того, что даже выиграв тендер, не стоит обольщаться, поскольку обязательно найдется «Аннушка», которая прольет «маслице» жалобы на портале госзакупок…

– Эта мобильная «книга жалоб и предложений» не останется пустой до тех пор, пока у предпринимателей есть хоть малейшая тень сомнения в прозрачности и законности конкурсных процедур. Поэтому здесь без активного содействия надзорных органов, играющих роль арбитров, обеспечить законность пока невозможно, – отмечает главный эксперт департамента законодательства госзакупок Минфина РК Рустем Муратханов.

И все же для ускорения процедуры госзакупок в рамках бюджетных программ Правительство по инициативе Минфина внесло корректировки в соответствующее законодательство. При этом госорган в рамках предварительного годового плана теперь имеет право публиковать объявления по тендеру раньше нового года, например, в декабре, чтобы заблаговременно определиться на конкурсной основе с исполнителем работ.

Для этого в новой редакции Закона введено понятие «предварительный план», который после актуализации и дополнений переходит в реальный годовой план работ того или иного госоргана. Таким образом, выходит, что многое здесь зависит от самих заказчиков, организаций местных исполнительных органов, от их расторопности и оперативности, а главное – намерений провести процедуру госзакупок в соответствии с законодательством РК, а не по «своим правилам».

Другая проблема состоит в том, что организаторы зачастую проводят конкурсы ради видимости, а не для определения конкретного поставщика на конкурентной основе. Делается это путем отклонения предложений многих участников тендеров в пользу своих компаний-фаворитов. То есть в этом смысле фактически ничего не изменилось с тех пор, как госзакупки были переведены в электронный формат.

Прозрачность конкурсных процедур, как показывает практика, обеспечивается не только электронным форматом, но и отсутствием в этом деле заведомо целенаправленных действий со стороны организаторов конкурса. Виртуальная плоскость остается плоскостью, которая хороша лишь информационной содержательностью. А что касается законности, то, судя по тому, как в сфере госзакупок наблюдается постоянная борьба противоположностей, но нет единства мнений, говорить о том, что с введением электронных госзакупок стало больше порядка, к сожалению, не приходится.

Тем не менее валить все «шишки» на местные исполнительные органы, дескать, они во всем виноваты, тоже не стоит, поскольку бизнес и сам горазд под шумок урвать кусок бюджетного пирога.

На пути к цивилизованному рынку

Как показывает практика, с ответственностью у бизнеса тоже не все в порядке. В противном случае продовольственные рынки страны не завалили бы горы недоброкачественной и фальсифицированной продукции, построенные жилье и дороги не пошли бы трещинами вскоре после ввода в эксплуатацию, а вороватость и некомпетентность местных топ-менеджеров не вынуждала бы государство периодически менять их на зарубежных специалистов.

Словом, преодолеть халатное отношение к любому делу наш бизнес еще явно не в силах, в то время как «крайними» зачастую остаются акиматы, которые что-то там недосмотрели, не приняли вовремя мер. Но административный ресурс акиматов не в состоянии заменить общую культуру корпоративного управления экономикой. Внедрение подобной системы пока только предлагается НПП «Атамекен».

В ходе предыдущих дискуссий по вопросам госзакупок с участием парламентариев и экспертов из НПП «Атамекен» было озвучено немало предложений. Но не все из них приняты во внимание при формировании законодательной политики. При этом проблема некачественного строительства в дорожной отрасли и социальной сфере так и осталась нерешенной.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Бейбита Мамраева, из-за нарушения строительных технологий прокладываемые дороги трескаются или зияют провалами. А все потому, что в этой отрасли нет надлежащего комплексного контроля. В итоге выигравшая неизвестно на каком основании компания-генподрядчик находит себе примерно такого же субподрядчика, а тот кого-то еще... Получается, как в сказке про репку. В итоге выделенные средства быстро расходятся по карманам, и редко какой подрядчик возвращается и доделывает недоработки.

С января 2018 года в рамках внесений поправок в закон о госзакупках упразднены требования к поставщикам товаров и услуг о наличии у них необходимой производственной базы, опыта работы на рынке, технологических и других компетенций. Как известно, ранее эта норма была введена в целях обеспечения необходимого качества жилищного и другого строительства, поскольку участились случаи, когда уже сданные в эксплуатацию жилые комплексы на поверку оказывались «сырыми», сработанными по принципу «тяп-ляп».

В общественной сфере по этому поводу росло недовольство. В итоге решили от услуг мелких и новых строительных фирм отказаться вообще и отдалить их от госзакупок, сделав ставку на крупных строительных компаниях. Для них наступил «золотой век» – все жирные тендеры стали получать именно они.

Но такая ситуация стала нарушать принципы свободного рынка и конкуренции. Поэтому в текущем году в правила госзакупок были введены новые изменения, предусматривающие в том числе участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках на основе консорциума. Например, если какая-либо компания не обладает в полной мере техническими, кадровыми и другими средствами для участия в конкурсе по крупным строительным проектам, то она вправе создавать консорциумы с несколькими компаниями и уже в подобном качестве выходить на тендер. То есть и здесь, как в дикой природе, сообща можно завалить и слона…

В процессе реализации проектов любой заказчик вправе требовать соблюдения условий договорных обязательств. При этом бизнес должен отдавать отчет в том, что спрос с него будет жестким. Но поскольку у нас многие привыкли побеждать в тендерах не на конкурентной основе, то и спрос с них аналогичный.

Очевидно именно поэтому немало представителей бизнеса ратуют за то, чтобы убрать статью 26 из антимонопольного законодательства, где предусмотрен 5-процентный предварительный взнос на антидемпинговые меры. Но одногорбый верблюд – тоже результат конкурентной борьбы «полюсов», в ходе которой возникла монополия. И если бизнес не боится следовать принципам цивилизованной конкуренции и делать работу на совесть, то почему бы ему не подкрепить свои намерения не только словом, но и энной залоговой суммой?