​Конь – помощник и товарищ

Старший сержант кавалерийского взвода столицы Максат Мынжасаров работает в конной полиции восемь лет. Неудивительно, что за это время он заслужил и уважение среди коллег, и доверие со стороны начальства. Ему даже поручают обучение молодых бойцов. Потому как и те, кто умеет держаться в седле, при неожиданных обстоятельствах могут и растеряться.

– А это в работе полицейского главная ошибка, – рассуждает Максат. – Преступнику многого ведь не надо, всего пара-тройка минут, а его уж и след простыл.

При этом погоня на лошадях, несмотря на разницу в «скоростном режиме», все же имеет определенные преимущества перед автомобильной. Чего только стоит способность этих животных проходить даже в самых труднодоступных местах! А ведь для большого города это огромный сектор. Будь то частные дома, дачные массивы или территория вблизи трасс на подступах к Астане.

Более того, эти самые сложнопроходимые тропы лошади могут «пролетать» всего за секунды. Вообще, скорость рядовых рабочих коней может достигать 50–60 км в час. Ну, а если учесть, что, сидя на них, полицейские могут и визуально держать под контролем обширную территорию, то получается: при исполнении отдельных поручений это животное просто незаменимо.

И наконец, при погоне на лошадях у преследуемого зачастую срабатывает психологический «тормоз». Все-таки перед вами животное, не машина, которой управляет человек. Да и выглядит взбудораженный конь гораздо страшнее. А посему убегающие, как правило, сами останавливают полицейских, чтобы «поднять белый флаг».

– Лошади ведь тоже разные бывают, – говорит М. Мынжасаров, ласково теребя гриву красавца-коня. – Есть спокойные, а есть и резвые. Одних усмирить несложно, других – целая проблема. Они, словно люди, со своим характером и даже – настроением.

При этом многое зависит от хозяина четвероногого полицейского. За годы, проведенные вместе, человек, как и лошадь, начинает понимать своего друга, чувствует его настрой, эмоциональное состояние. У каждого сотрудника подразделения – свой конь. Но если полицейских во взводе 50 человек, то лошадей здесь немногим больше. На случай замены, к примеру, во время болезни животного.

Кавалерийский взвод Полка дорожно-патрульной полиции функционирует в Казахстане с 1992 года. Для Астаны актуален период с мая по октябрь. В холода же коней загоняют в стойбища. После зимы животные проходят вакцинацию, а потом они вновь готовы к работе, которую делают на высшем уровне. Чего только стоят 700 тыс. правонарушений, зафиксированных с участием этих животных в прошлом году!

– Не так давно мы поймали подозреваемого в краже личного имущества на территории поселка Пригородный, – не без гордости вспоминает М. Мынжасаров. – Он пытался скрыться на территории близлежащих дач, и, поскольку машины проехать туда не могли, ориентировка на разыскиваемого поступила к нам.

Конечно, отличившихся работников взвода в тот день поощрили, и это были не только полицейские, но и кони. Правда, им дали не грамоты и медали, а наградили хорошей порцией лошадиных вкусностей.

Отменный корм в свое время здесь получили и те животные, при помощи которых близ Астаны обнаружили труп человека, который пролежал в районе лесопосадок почти пятеро суток. По словам кавалериста, это было лет шесть назад. В тот день они прочесывали территорию вдоль трассы, неподалеку от нынешнего центра левобережья. И если бы не лошади, тело этого человека, возможно, не обнаружили бы еще очень долго.

– Я сам родом из села Шахтер, что в Нуринском районе Карагандинской области, – рассказывает Максат. – С детства люблю лошадей и всегда с удовольствием занимался ими. Но кто бы мог подумать, что мои навыки и умения пригодятся в столице, да еще и в полиции. Буду работать и дальше, ведь я уже знаю, что мы с моим Памиром можем помочь еще многим людям…

Кстати, сегодня в столице работает также и велопатруль. Это мобильные полицейские на велосипедах, «обкатывающие» парковую зону Астаны, а также район Дворца мира и согласия. Обязательными атрибутами велополицейских являются GPS-навигаторы и нагрудной видеорегистратор, который фиксирует их работу.

А еще с начала летнего сезона-2016 в Астане запущен и успешно реализовывается новый проект по работе полицейского патрульного катера «Kazboat-47». В «распоряжении» машины – акватории города на реке Ишим. По словам работников ДВД, это полноценный пункт полиции на воде, который будет работать ежегодно, с мая по октябрь. Полицейский катер оснащен сигнальным громкоговорящим устройством с проблесковыми маячками, переносной радиостанцией и всеми необходимыми спецсредствами, также укомплектован спасательными жилетами, огнетушителями и медицинской аптечкой для оказания первой помощи.

Словом, охрана общественного порядка теперь под полным контролем.