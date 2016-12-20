​«Кондоминиумизация» Шымкента

Поиск рачительного хозяина в многоэтажках непростительно затянулся. Жилищный фонд при приватизации горожанам достался не в лучшем виде. Да и за прошедшие годы никто особо не занимался не только капитальным ремонтом чердаков, крыш, подвалов, но и элементарным поддержанием в порядке коллективной собственности. Между тем многоэтажные дома, верой и правдой отслужившие свой век, заметно обветшали и требуют основательных капитальных вложений. Без такой опеки со стороны жильцов дом – уж точно не крепость. И запросто может оказаться в списке аварийного жилья.

Не приживаются на шымкентской почве ни жилищно-эксплуатационные управления, ни кооперативы собственников квартир, ни кондоминиумы. Созданные на заре суверенитета с полсотни КСК просуществовали недолго и пали под натиском перманентно сотрясающих их финансовых скандалов. То ли стремление чиновников подсказать и направить горожан по верному пути мешает, отбивая тем самым всякую охоту следовать указаниям власти, то ли коллективная безответственность продолжает править бал. При этом численность населения Шымкента стремительно приближается к одному миллиону, и город активно примеряет на себя статус мегаполиса.

Отчетливо понимая, что бесхозные многоэтажки чреваты еще той головной болью, в сентябре аким Шымкента Габидулла Абдрахимов поручил создать КСК в каждом доме. Как выяснилось на специально созванном совещании, за 3 месяца в этом направлении мало что сделано, если не сказать, что не сделано ровным счетом ничего. Отчет акимов всех 4 городских районов показал, что как таковых кооперативов собственников квартир в Шымкенте не существует. Вместо них функционируют кондоминиумы, да и то большей частью на бумаге.

Повальная «кондоминиумизация» по Шымкенту прокатилась около 10 лет назад. Вдруг выяснилось, что в городе создано более полутора тысяч объектов кондоминиумов, успешно прошедших государственную регистрацию. На заседаниях городские чиновники бодро рапортовали о 100-процентном охвате, что лично у меня вызывало подозрение. Я, к примеру, на собрании жильцов нашего дома не присутствовала, да и информацией о его проведении не располагала, под протоколом общего собрания жильцов и в разделительной ведомости не подписывалась. Моя настойчивость тогда привела меня в прокуратуру и суд, чтобы пролить свет на процесс регистрации кондоминиума в отдельно взятом доме, а заодно и выяснить, кто подделал подписи под документами.

Факт фальсификации документов без особых проблем установили сотрудники районной прокуратуры. Решением суда кондоминиум в нашем доме был отменен. Подобные коллективные заявления поступили и в прокуратуры других районов Шымкента. Они были единичными, и надзорный орган рассматривал их как частные случаи. Никто тогда так и не заинтересовался, как удалось в столь сжатые сроки провести поголовную «кондоминиу­мизацию» областного центра, и не инициировал масштабную проверку. Формально созданные кондоминиумы за редким исключением так и остались на бумаге. Чье-то непреодолимое желание показать масштаб реформ, проводимых в городе с участием населения, при таком подходе оказалось обреченным на провал и только отдалило время формирования в Шымкенте эффективного органа управления коллективной собственностью.

Эту историю я вспомнила, слушая на совещании отчеты акимов районов о том, как они выполняют поручение городского главы о необходимости создать в каждом доме объединения собственников квартир. Цифры прозвучали внушительные. Из 453 жилых многоэтажек Абайского района в статусе объектов кондоминиума зарегистрировано 394 дома, что составляет 87% от их общего количества. Из 665 домов Аль-Фарабийского района зарегистрировано 559 многоэтажек, что составляет 84%. Из 630 домов Енбекшинского района зарегистрировано 514 жилых домов – 85% от общего числа многоэтажек района.

Оказалось, что только акиму Каратау­ского района, стоя на трибуне, особо нечем хвалиться. Из 252 жилых много­этажных домов здесь в объектах кондоминиума числится всего 59 домов. Это, на мой взгляд, объясняется тем, что район сформирован после изменения Генерального плана развития Шымкента и в его состав вошли те самые почти две сотни многоэтажек, располагавшихся ранее в аулах, присоединенных к областному центру. Вот и получается теперь, что каратаусцы портят всю статистику. По информации районных акиматов, из 2 000 жилых домов формы управления объектами кондоминиума заявлены в 1 526 домах, что составляет 79% от общего многоэтажного жилого фонда. Ситуа­цию не спасает даже заявление акима Каратауского района о том, что от инициативных групп 70 домов уже поданы соответствующие документы в департамент юстиции ЮКО на оформ­ление объединений собственников квартир.

На вопрос городского главы, почему за прошедшие со времени проведения сентябрьского совещания месяцы до сих пор не создан ни один КСК, доходчиво ответил главный инспектор аппарата акима города Дадахан Юнусметов.

– Отделу жилищной инспекции было поручено заняться решением этого вопроса, – пояснил он. – По вашему поручению еще 7 сентября перед ним была поставлена задача дать ответ в течение месяца, однако его нет и по сей день. Ни одному из районных акимов не была дана необходимая информация по созданию объединений собственников квартир для оказания сервисных услуг для жителей. Каратауский район на последнем месте. Там управляющими компаниями обслуживается лишь половина много­этажек района.

– Я давно говорил, что сотрудники отдела жилищной инспекции плохо работают, – резюмировал Г. Абдрахимов. – Во-первых, они полностью провалили работу по модернизации всех домов ЖКХ. Сейчас проваливают работу по организации кондоминиумов, КСК, налаживанию работы сервисных компаний. Это серьезное обвинение, и я прошу вас провести служебное расследование, создать комиссию и внести мне предложение по ответственности начальника жилищной инспекции. Вплоть до увольнения с занимаемой должности.

Возмутило акима города и то, что никого из сотрудников отдела жилищной инспекции на заседании не было.

– Мы пойдем по пути создания объе­динений собственников квартир, – доложил городскому акиму Бейсенбек Жанбосынов, заместитель главы города. – Действовать будем по принципу: один дом – одно юридическое лицо. И старший дома, а под ним мы подразумеваем домкома, который есть практически в каждом доме, будет контролировать ситуацию. Акимат поможет решить организационные моменты, беря на себя изготовление технических паспортов жилых домов для регистрации юридического лица. Государственные акты на землю тоже за счет бюджета будут изготовлены. Слово старшего по дому должно быть законом для всех, как это сейчас в Узбекистане, где повсеместно работает махалинский комитет. Кто не будет подчиняться старшему по дому, для того предусмотрим штрафные санкции. Мы предлагаем внести соответствующие изменения в Гражданский и Административный кодексы, предложения уже находятся на рассмотрении. Думаю, Парламент их поддержит.

Дело – за малым. Дождаться внесения изменений в законодательные акты и найти в каждом доме людей, готовых взвалить на себя подобную ношу. Похоже, без них вопрос коллективной ответственности за жилой фонд так и останется на точке замерзания. Такие одержимые домкомы в городе есть, и именно они зачастую оказываются в форпосте поддержания в порядке коллективной собственности, призывая и организуя остальных жильцов беречь общее имущество, ремонтировать кровлю и подвал, благоустраивать территорию двора. В общем делать то, чем занимаются люди, живущие в частном доме. Кто-то видел, чтобы на помощь привести частное домострое­ние в порядок спешили сотрудники акимата?! То-то же.

В результате массовой приватизации многоэтажных домов нежилые помещения общего пользования – подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы и иные нежилые части здания – принадлежат теперь одновременно всем собственникам жилых помещений на праве общей неделимой собственности. И ответственность за сохранность и безопасную эксплуатацию общего имущества также несут собственники квартир. На практике же шымкентские многоэтажные дома, по сути дела, оказались в большинстве своем бесхозными. Хотя для всех очевидно, что так дальше продолжаться не может.