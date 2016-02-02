Кондуктор и водитель продавали в столичном автобусе билеты из Семея
Меруерт Нургазинова
Пользователи казнета обсуждают уловку кондуктора и водителя, работавших на маршруте № 33 в Астане, – они продавали билеты с маркировкой "Семей", передает корреспондент Kazpravda.kz.
О продаже билетов "из другого города" в общественном транспорте Астаны сообщила одна из пассажирок в социальной сети Инстаграмм. В частности, девушка рассказала, что на прошлой неделе в автобусе № 33 кондуктор "вручила" билет, не схожий по оформлению с билетами столичного общественного транспорта. Особенно бросалось в глаза надпись красного цвета – "Семей қ.".
"Подумала, детский что ли, потом смотрю, Семей написано. Спросила, почему такой билет (у кондуктора – Прим. авт.), сказала на казахском, типа закончились, такие дали. Потом подошла еще раз, говорю, кто вам дал такой? Говорит, у водителя спрашивайте. Ладно, я к нему. Говорю, мы, вроде, Астана, а не Семей, кто вам выдал такие билеты? Автопарк, управление? Он: воооот мы налоги платим, ремонт дорогой, запчасти дорогие, и эти билеты я купил за 3 800 тг. Я спрашиваю, где вы их купили, еще и Семей? В общем, толком ничего не мог ответить!" – написала Айсулу.
За разъяснениями ситуации редакция Kazpravda.kz обратилась в администрацию автобусного парка № 4, который обслуживает 33-й маршрут. В администрации данный факт продажи "чужих" билетов подтвердили. По словам начальника отдела эксплуатации ТОО "Автобусный парк № 4" Саната Смагула, этот случай происходит впервые. Администрация среагировала в тот же день, когда этот факт приобрел широкую огласку в социальных сетях.
"После обеда они спрятали наши билеты, начали продавать "свои". После того как мы узнали об этом, мы их с рейса не снимали, если снимешь автобус, интервал увеличится, и опять жалоба. Мы отстранили от работы кондуктора и водителя. Они должны были выйти в понедельник, но так и не появились, отключили телефоны", – сообщил Санат Смагул.
Он добавил, что подобные "выходки" оборачиваются нарушителям штрафом от 15 до 20 тысяч тенге, учитывая их ежемесячную заработную плату – в среднем 60 тысяч тенге, это считается строгим наказанием.
Помимо штрафа данные провинившихся водителя и кондуктора будут занесены в базу нарушителей – так называемый "черный список", после чего с ними не захочет иметь дело ни один автопарк, пообещал Санат Смагул.