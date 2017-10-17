​Конец серии

Преступная группа состояла из четверых молодых мужчин, причем трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за воровство и грабежи. Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской облас­ти, уже доказана причастность задержанных к 16 квартирным кражам. Серийные воры орудовали в нескольких густонаселенных микрорайонах областного центра.

По информации оперативников, установлено, что подозреваемые проникали в квартиры путем подбора ключей и похищали в основном ювелирные изделия, компьютерную технику и другие ценные вещи. Часть краденого сбывалась через ломбарды Талдыкоргана и Алматы, остальное – по объявлениям в Интернете.

Общий ущерб потерпевших по делу пока устанавливается, но по доказанным фактам потери заявителей уже превысили 2 млн тенге. Сотрудники криминальной полиции Талдыкорганского УВД проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступ­лениям.