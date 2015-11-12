​Конференция МАП

Как сообщила пресс-служба ГП РК, форум, посвященный вопросам борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, собрал около 200 участников из 34 стран мира и представителей 9 международных структур и организаций.

В ходе обсуждения были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества по противодействию преступлениям, связанным с терроризмом и насильственным экстремизмом. По общему мнению участников, в целях обеспечения безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровнях, необходима консолидация усилий.

В рамках форума состоялись переговоры А. Даул­баева с генеральными прокурорами Армении, Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Кыргызcтана, Китая, Монголии, России, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Чехии, Ирана, Кубы, ЮАР, а также с руководством МАП. Во время двусторонних встреч собеседники обменялись мнениями по наиболее важным направлениям сотрудничества в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью, наркобизнесом, киберпреступностью, экстремизмом и терроризмом.